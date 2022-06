Rimini, imprenditrici a confronto con "Finestra donne"

Attualità

Rimini

| 15:08 - 15 Giugno 2022

Le protagoniste di "Finestra donne".



Con l’incontro “PartiAMO da noi” il progetto “Finestra Donna” ha mosso il primo passo. Entusiasmo e grande partecipazione all’appuntamento che ha dato il via al percorso creato dal Gruppo Terziario Donna Rimini di Confcommercio. Dopo la presentazione al Club Nautico, con la partecipazione della stilista Alberta Ferretti testimonial dell’iniziativa, è cominciato il percorso dedicato alle donne imprenditrici del nostro territorio con l’obiettivo di supportarle e portare nuove consapevolezze. “PartiAMO da noi” con la psicologa Debora Riva ha richiamato nella sala della Confcommercio provinciale in viale Italia a Rimini le imprenditrici del terziario, che si sono subito dimostrate aperte al confronto e alla condivisione di idee, ma anche pronte a mettere sul tavolo le criticità legate al proprio ruolo di donne imprenditrici.



“È stato un grande piacere vedere l’entusiasmo e la partecipazione con cui le donne imprenditrici si sono messe in gioco e in discussione in prima persona – dice Giovanna Giusto, presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio della provincia di Rimini -. Sono molto soddisfatta di questo inizio di Finestra Donna, un progetto di supporto alle donne imprenditrici che come Gruppo Terziario Donna di Rimini abbiamo voluto fortemente e a cui teniamo tantissimo. Questo primo incontro ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta: in questo momento particolare si sente la necessità di confrontarsi, caratteristica tipica del mondo femminile, per raggiungere gli obiettivi personali e professionali senza sentirsi sole ad affrontare mille difficoltà. L’intervento della psicologa Debora Riva è stato molto apprezzato e sono certa che anche gli altri percorsi che stanno per iniziare potranno dare una mano a tutte le donne che vogliono dare il meglio conciliando impresa, vita privata, famiglia, senza rinunciare a nessun aspetto della vita”.



“Per andare lontano bisogna avere chiaro da dove si sta partendo – ha spiegato la psicologa Debora Riva -. Nel nostro percorso insieme il punto zero è proprio la persona, la donna, l’imprenditrice e la parola d’ordine è Insieme: una condizione che, soprattutto con le sfide che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni. Partendo dalle imprenditrici ci siamo aperte al confronto e al dialogo, volto a porci domande di crescita e ad esplorare nuove opportunità che, talvolta, nascono proprio dalla crisi. Chi siamo? Cosa ci accomuna? Come stimolare un processo virtuoso in cui ciascuna possa essere risorsa per sé, per gli altri e per il territorio? Abbiamo parlato di questo e di molto altro durante questa esperienza che ha richiesto a tutte di mettersi in gioco, fornendo già da subito strumenti operativi per ragionare in termini concreti sul brand e tornare al punto zero, ma guardandolo con occhi nuovi”.



Il prossimo incontro in programma per il progetto “Finestra Donna” è martedì 28 giugno dalle ore 13:30 alle ore 15:30 insieme alla Project mental coach Sabrina Lunghini, professionista con un’esperienza trentennale nel mondo del lavoro e come coach aiuta le imprenditrici e i collaboratori a fare chiarezza, attraverso l’ascolto e le domande aperte, liberando il potenziale delle persone per raggiungere le loro migliori performance.