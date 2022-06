Al Meni torna in piazzale Fellini: la magia del grande circo degli chef

Attualità

Rimini

| 14:56 - 15 Giugno 2022

Al Meni: sabato 18 e domenica 19 giugno torna il circo dei sapori a Rimini.





Tutto è pronto a Rimini per l'atteso ritorno del tendone degli chef, del "circo 8 e 1/2 dei sapori", omaggio allo spirito visionario di Federico Fellini. "Al Meni", kermesse ideata dallo chef Massimo Bottura, torna nella location originaria di piazzale Fellini, dopo le ultime due edizioni in centro storico a causa della pandemia. "Sono state due edizioni molto belle, ma rivisitate, oggi si torna all'antico splendore e credo sarà un appuntamento di grandissimo livello", annuncia il sindaco Jamil Sadegholvaad". "Parliamo del Mediterraneo, abbiamo invitato chef che interpretano al meglio la magia di questo luogo, di questo mare che non divide, ma unisce. La cucina unisce popoli e culture: andremo a festeggiare chi vuole unire", commenta Filippo Polidori, ideatore di Rimini Street Food, tra i protagonisti assieme a "CheftoChef EmiliaRomagnacuochi" e a Slow Food Emilia Romagna. Ad Al Meni sono attesi chef anche da Malta, Israele e la Croazia: "Avere come tema la cucina del Mediterraneo ci ha dato la possibilità di chiamare chef da paesi che definirei fuori dalle rotte", spiega Enrico Vignoli, responsabile della sezione gastronomica.



IN AUDIO: le interviste al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, a Filippo Polidori ideatore di Rimini Street Food, a Laura Malvolti presidente Slow Food Emilia Romagna, a Enrico Vignoli responsabile della sezione gastronomica e Sandro Santini, presidente della Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini.



GLI CHEF PROTAGONISTI Ricca la 'line up' degli chef chiamati a raccolta da Massimo Bottura. Quest'anno i piatti racconteranno il Mediterraneo così pieno di storia attraverso 12 talenti che vengono dai quattro angoli del Mediterraneo e 12 tra i migliori chef della Regione.



Partendo dagli chef stranieri troveremo quest'anno: Jessica Rosval, talentuosa chef canadese di Casa Maria Luigia, pluripremiata, che porterà la cucina di braci e fumo, ma anche di impegno sociale. Ci sarà il ritorno di Simone Tondo, una icona di Al Meni avendo partecipato a tutte le edizioni, chef dello stellato Racines a Parigi, che unisce la sua anima sarda alla cultura della ristorazione Parigina. Israele sta entrando nelle mappe gourmet internazionali e Tomer Tal è uno dei suoi interpreti più brillanti proprio per la sua sensibilità verso il mare e la cultura di Jaffa che ci farà assaggiare sabato alle 19 ad Al Meni. Il maltese Jeffrey Vella del ristorante Cap Aureo è sicuramente il faro di Rovigno in Croazia, mentre Pavlos Kiriakis e uno dei volti della nuova cucina greca, con solide basi francesi applicate ad una profonda conoscenza della tradizione. Malta ha messo la sua mappa nelle Guide Michelin e Letizia Vella è il volto fresco di questa cucina super mediterranea, mentre con Fatih Tutak, esponente di punta della scena contemporanea di Istanbul, la millenaria storia turca trova la sua via contemporanea.



Nel programma dei cooking show ci sarà anche un importante chef ucraino, Mirali Dilbazi, fra i più noti in patria e ora "prestato" a Berlino nella speranza che la guerra veda una fine presto. Da Procida, cuore del Mediterraneo, arriva Marco Ambrosino, lo chef che più di tutti ha ricercato una via contemporanea alle espressioni del Mediterraneo. Con George Papazacharias e Thanos Feskos la nuova cucina greca ha un nuovo Golia, un progetto, quello di Delta che prende la cultura scandinava in cui sono stati immersi i due chef per anni, e la applica al calore dei prodotti greci con cura maniacale per la purezza dei sapori.



Anni di esperienza in uno dei migliori ristoranti del mondo, hanno portato gli occhi di Florencia Montes ad avere uno sguardo unico sulla nostra cultura. Accanto agli chef internazionali ci sarà il ritorno di alcuni campioni assoluti della tradizione della Regione Emilia Romagna come Matteo Zonarelli chef di cucina dell'Osterie Francescana, o Giorgio Clementi alla guida della cucina dell'Osteria dei frati nel cuore delle colline cesenati. Virginia Cattaneo (sous chef) e Riccardo Forapani (chef) del Cavallino di Maranello porteranno una cucina classica contemporanea, un progetto unico nel suo genere per il classicismo interpretato come nessun altro, mentre Francesco Vincenzi, chef di Franceschetta 58, applicherà la sua ricerca di materie prime regionali con un piatto che esprimerà il suo lavoro a stretto contatto con i produttori. Matteo Salbaroli è lo Chef de L'Acciuga di Ravenna, caratterizzata da una cucina di mare con attenzione maniacale alla qualità del prodotto e alla prontezza gustativa.



​​​​​​​Da Milano arriva Mattia Borroni, giovane self made chef, ravennate di adozione, con una sensibilità unica per la costruzione di piatti liberi e golosi. Un piatto con il mare al centro sarà quello di Michele Bacilieri, lo chef di punta della cucina contemporanea ferrarese, mentre Mario Ferrara, lo chef lucano dello Scacco matto di Bologna, unirà la cultura delle sue origini all'eclettismo conferita da anni di vita a Bologna. La Lanterna di Diogene è una delle Osterie più prestigiose d'Italia, ma anche uno dei progetti sociali più interessanti, ne porterà un assaggio lo chef Giovanni Cuocci. Direttamente da Cattolica tornerà ad Al Meni Raffaele Liuzzi noto per la sua debordante creatività e una personalità frizzante che rende unica l'esperienza alla sua Locanda. Altro gradito ritorno è quello di Isa Mazzocchi, la più nota chef piacentina e maestra della cucina contemporanea del suo territorio, che approccia dal pesce d'acqua dolce ai prodotti montani con grande libertà di veduta. A chiudere la nona edizione di Al Meni sarà Andrea Medici (L'Osteria di Scandiano è una chicca nel cuore dei primi colli modenesi) con uno sguardo al cortile e alla campagna come pochi altri.