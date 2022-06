Calcio RSM, Tre Penne: riconfermato lo staff tecnico

Sport

15 Giugno 2022

Da sinistra Protti e Ceci.



Dopo la conferma di Stefano Ceci alla guida del Tre Penne per la prossima stagione, il club di Città comunica che anche lo staff tecnico che guiderà l’allenatore italiano rimarrà immutato. Marco Protti (vice-allenatore), Maurizio Ricci (collaboratore tecnico), Fabio Deluigi (preparatore atletico), Claudio Bertoni (preparatore dei portieri) e Michelina Rotunno (fisioterapista), ecco la squadra che affiancherà Ceci per la stagione 2022-2023.

Si parte da Marco Protti, allenatore in seconda, legato al Tre Penne da tanti anni.

“Penso che questa sia la mia ventesima stagione con questo club tra giocatore, allenatore e vice. Sono contento di proseguire il rapporto con Stefano, che considero come un fratello. Abbiamo un ottimo rapporto con tutto lo staff tecnico, che ci fa avere gli stimoli per proseguire insieme. Ci prepareremo al meglio anche per la prossima stagione, che sarà sicuramente lunga e dispendiosa.” commenta Protti.

Resta al Tre Penne anche il collaboratore tecnico Maurizio Ricci, arrivato la scorsa estate alla corte dei biancazzurri. “Come primo anno a San Marino devo dire che è stata un’esperienza bella e formativa. Ho trovato un campionato competitivo e di alto livello rispetto a quello che avevo lasciato diversi anni fa, ma anche dei ragazzi e giocatori fantastici per come si allenano e si mettono a disposizione. Così come ho potuto toccare con professionalità la preparazione di tutti i componenti dello staff tecnico a partire da Ceci e Protti, ai quali sono legato anche da un’amicizia personale nata proprio nel calcio anni fa. La stessa professionalità, organizzazione e dedizione l’ho trovata anche a livello societario e per questo ritengo il Tre Penne una delle migliori squadre a San Marino – prosegue – “In questa stagione ho cercato di mettere a disposizione la mia conoscenza ed esperienza soprattutto nell’aspetto difensivo. Ho deciso di proseguire la mia collaborazione con il Tre Penne perché qui mi trovo molto bene. Quest’anno abbiamo perso una finale e c’è ancora un po’ di rammarico, sono una persona competitiva e lotteremo per migliorarci ancora di più prossimo anno.”

Il preparatore atletico sarà sempre Fabio Deluigi, che commentando la scelta di rimanere coi colori biancazzurri afferma di “aver trovato fin da subito una società che ti fa sentire a casa, una vera famiglia. Allo stesso tempo lo staff tecnico, la società e i giocatori curano ogni particolare con la massima professionalità. Sono felice di proseguire la mia esperienza con questa ambiziosa Società.”

Metterà a disposizione tutta la sua esperienza per la prossima annata anche Claudio Bertoni, preparatore dei portieri: “Penso di poter ancora insegnare qualcosa e allenare questo gruppo di bravi portieri. D’altronde quando alleni portieri di spessore come Migani per esempio, professionista serio, c’è sempre qualcosa da imparare. Ringrazio la società per questa opportunità e rimarrò in campo finché ho questo entusiasmo.”

La storica fisioterapista Michelina Rotunno parla di amicizia per sottolineare i tanti anni passati con la squadra di Città, ben 16, e dice di “ringraziare la Società per la fiducia datami. Mi fa molto piacere poter continuare la mia avventura con il Tre Penne.”