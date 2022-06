La carica dei 600: la CamminAbile ritorna con un'edizione da record

Attualità

Coriano

| 14:16 - 15 Giugno 2022

Un tratto della CamminAbile, che ha condotto i partecipanti da Coriano a Montetauro.

Dopo 4 lunghi anni di attesa, durante una bellissima giornata estiva, sabato 11 giugno si è finalmente tenuta la sesta edizione della CamminAbile. La giornata ha avuto inizio con una tavola rotonda dal titolo lo "sport rende liberi"; tra i relatori erano presenti figure significative come Melissa Milani, del comitato paralimpico Emilia Romagna, e Jonathan Bemporad medico fisiatra del Sol et Salus di Rimini. La convention, sul tema sport e disabilità, è stata ricca di spunti significativi ed emozioni oltre che un prezioso momento d'incontro e di confronto per porre le basi per future collaborazioni.



La giornata è proseguita con grande energia grazie alla “mototerapia” di Manuel Reggiani del team 3Zero3 e di Luca Giunta con il quad della Croce Rossa Italiana, la “biciterapia” di Aspasso Bike e di Martina Martini, accompagnati dall'intrattenimento del DJ Lorenzo del Bianco.



Alle 17:00 si è dato il via alla CamminAbile vera e propria, che ha condotto i 600 partecipanti dal centro di Coriano fino a Montetauro, con il rispetto dei tempi e dei bisogni di ognuno. All'arrivo la comunità di Montetauro ha accolto gli ospiti con musica dal vivo, cibo romagnolo, l'intrattenimento dei Clown Vip Rimini e del Mago Max, Boba con la sua mongolfiera da Mondovì e il rock dei Magenta#9. Un clima di amicizia e solidarietà ha caratterizzato tutta la giornata. Ringraziamo la Croce Rossa di Riccione e la protezione civile di Gaiofana per aver garantito la sicurezza dell'evento lungo il percorso. Ringraziamo anche tutti i volontari che con cuore hanno contribuito alla realizzazione dell'evento assieme a: comune di Coriano, Loris Menghi e Roberto Bonfantini di Icaro TV, Riccione Podismo, Festa per far festa, Riviera Basket, Luca Carni e tutti gli altri sostenitori e donatori. La prossima edizione si svolgerà a giugno 2024.