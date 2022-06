Fanno razzia di bibite e patatine nei ristoranti, poi il festino in spiaggia

Cronaca

Riccione

| 13:11 - 15 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Il bagno 32 di Riccione, in via Torino, preso di mira da ragazzini al momento ignoti: nella notte tra martedì e mercoledì (14-15 giugno), lo stabilimento balneare è stato teatro di un "festino" abusivo con protagonisti alcuni giovani, probabilmente minorenni, che poco prima erano stati responsabili del furto di alcune bevande, in particolare Red Bull, e di patatine in sacchetto. I ragazzini hanno diretto le loro attenzioni su due locali della spiaggia, il "Compreso Iva" e "La griglia", forzando le verande dei ripostigli dove erano conservate bibite e patatine. Poi i giovani hanno messo a soqquadro lo stabilimento balneare, lasciando sulla sabbia tutti i rifiuti. Mercoledì mattina la scoperta da parte del titolare dello stabilimento balneare, che ha chiamato i Carabinieri. Stessi fatti erano accaduti una settimana prima, sempre nella notte tra martedì e mercoledì. I Carabinieri hanno avviato le indagini partendo dai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.