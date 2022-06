Sport

Rimini

| 12:36 - 15 Giugno 2022



La Under 16 del Rimini ha vinto il Torneo “Memorial Spada” di Forlì. La formazione allenata da Michele Pieri, durante la fase finale ha battuto il Granamica per 5-0 nei quarti, la Vis Pesaro in semifinale e la Sammaurese in finale per 5-2 con la tripletta di Hassler e i gol di Paganini e Hamati. Il biancorosso Luca Hassler, segnando 8 gol, ha anche ricevuto il premio come miglior marcatore del torneo.