Riccione, spaccata in viale Ceccarini: rubati occhiali firmati

Cronaca

Riccione

| 12:06 - 15 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Sfondano la vetrina del negozio di ottica, arraffano occhiali firmati di grande valore e scappano. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì in viale Ceccarini a Riccione. Il bottino, che è ancora in corso di quantificazione, si aggirerebbe intorno a diverse migliaia di euro. Ingenti anche i danni al negozio. Secondo quanto ricostruito i malviventi, prima dell'alba, hanno sfondato la vetrina con un'auto e, nonostante l'allarme in funzione, hanno preso una ingente quantità di merce di grande valore scappando con la stessa auto usata per la spaccata. Le indagini sono affidate ai Carabinieri che stanno anche visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.