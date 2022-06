Sorpresi con sostanze stupefacenti, giovani segnalati a Villa Verucchio

Cronaca

VillaVerucchio

| 09:06 - 15 Giugno 2022

Controlli preventivi in Valmarecchia.

Importunavano i passanti vicino ad un locale di Villa Verucchio, multati per ubriachezza. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. I Carabinieri di Novafeltria sono intervenuti durante alcuni servizi di controllo coordinati con la Polizia Locale - Unione dei Comuni Valmarecchia e l'unità cinofila della Polizia Locale di Rimini. I militari hanno rintracciato i ragazzi, residenti in zona, a Villa Verucchio. I giovani erano in evidente stato di ebbrezza. Per loro una sanzione per ubriachezza. Nel corso dei servizi di controllo sono state fermate 20 auto, identificate 45 persone ed ispezionati 4 locali. Cinque giovani, tra i 18 e i 25 anni, sono stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana ed hashish. Sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.





Guida in stato di ebbrezza



Alla guida con tasso alcolico superiore al consentito, finisce con l'auto contro un palo. E' successo la notte scorsa a Campiano di Talamello. L'uomo al volante, un 45enne, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della luce. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri. Alla prova dell'etilometro è risultato che l'uomo avesse un tasso alcolico di 1.15 g/l. Per lui una multa e l'immediato ritiro della patente.