Basket B, Rimini espugna Roseto 68-72. Venerdì al Flaminio può essere A2

Sport

Rimini

| 00:45 - 15 Giugno 2022





I biancorossi compiono un'altra impresa al PalaMaggetti e conquistano Gara2 contro Roseto dopo una partita per larghissimi tratti controllata dai ragazzi di coach Mattia Ferrari, poi la rimonta degli abruzzesi respinta nel finale e la festa davanti al bellissimo pubblico riminese. Ora ci sono tre match point per RivieraBanca, il primo è venerdì alle 20:30, il terzo atto di questa finale, che si sposta al PalaFlaminio di Rimini.



Partita a basso punteggio nei primi minuti, ma i biancorossi partono meglio grazie alla bomba di capitan Rinaldi che poi si ripete col gioco da tre punti (4-10 al 5'). Rimini continua a spingere con la tripla di Saccaggi ed il floater di Tassinari che costringono Quaglia al timeout (4-15 al 7'), ma i padroni di casa reagiscono con 5 punti di Nikolic e la tripla di Amoroso per chiudere il primo quarto sul -5 Roseto (12-17).



RivieraBanca parte forte anche nel secondo quarto con 5 punti di un super capitan Rinaldi, seguito a ruota dai canestri di Rivali ed Arrigoni, per un altro timeout di Quaglia (14-26 al 13'). I biancorossi non si fermano e continuano a segnare con un doppio Arrigoni e la bomba di Mladenov (18-35 al 16'), Roseto però risale grazie ai liberi di Nikolic ed Amoroso che chiudono il primo tempo (26-38).



Gli abruzzesi escono benissimo dall'intervallo: le triple di Mei, Amoroso e Pastore unite al 4/4 dalla lunetta di Di Emidio valgono il sorpasso Roseto (44-43 al 25'). Il ritmo della partita si blocca, ma i biancorossi riescono a rosicchiare nuovamente punti di vantaggio con la bomba di Masciadri e l'1/2 di Rivali dalla lunetta, prima che Scarponi segni una tripla incredibile dall'angolo sulla sirena del terzo quarto (44-50).



RivieraBanca preme sull'acceleratore nell'ultimo quarto grazie ad un super Saccaggi che segna 8 punti in soli 2', poi i canestri di Arrigoni e Tassinari forzano un timeout per Quaglia (49-63 al 34'). Roseto risale la china con Mei e Nikolic, ma Rimini tiene botta col duo Arrigoni-Tassinari (56-67 al 37'). I padroni di casa tentano la rimonta portandosi a -3 con 36" da giocare, poi Rimini ricaccia indietro gli avversari nella lotteria dei tiri liberi e si aggiudica Gara2 (68-72).



Il tabellino

Liofilchem Roseto – Rinascita Basket Rimini 68-72



𝐑𝐎𝐒𝐄𝐓𝐎: Nikolic 21 (7/10, 0/1), Amoroso 15 (2/6, 3/6), Mei 11 (1/1, 3/5), Pastore 9 (3/4, 1/3), Zampogna 5 (0/2, 1/5) Di Emidio 4 (0/2, 0/3), Ruggiero 2 (1/4, 0/2), Serafini 1 (0/3, 0/1), Bassi NE, Mraovic NE, Gaeta NE. All. Quaglia, Francani, Gullotto, Testoni.



𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍𝐈: Rinaldi 13 (3/4, 2/2), Saccaggi 11 (2/2, 2/9), Masciadri 11 (3/7, 1/1), Arrigoni 11 (5/8), Tassinari 8 (3/3, 0/5), Rivali 6 (1/2, 0/1), Scarponi 5 (1/3, 1/3), Mladenov 3 (1/1 da tre), Bedetti 2 (1/1, 0/1), Fabiani 2 (1/1), D'Argenzio NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.



PARZIALI: 12-17, 14-21, 18-12, 24-22



USCITI PER 5 FALLI: Pastore (Roseto)



NOTE

Tiri da 2: Roseto 14/32; Rimini 20/31

Tiri da 3: Roseto 8/26; Rimini 7/23

Tiri Liberi: Roseto 16/22; Rimini 11/13

Rimbalzi: Roseto 31 (8 offensivi); Rimini 36 (6 offensivi)

Assist: Roseto 13; Rimini 13