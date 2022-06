Rimini: ciclista investito da un'auto mentre attraversa la strada, è grave

Cronaca

Rimini

| 20:21 - 14 Giugno 2022

L'auto con il parabrezza sfondato dal ciclista.

Un ragazzo di circa 30 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 di oggi (martedì 14 giugno) a Rimini. Il giovane, in sella a una bicicletta, si è immesso nella rotatoria che da viale Siracusa conduce alla via Melucci. L'impatto con una Ford Fiesta guidata da un anziano è avvenuto poco dopo, sulla pista ciclopedonale: il ciclista è finito sul parabrezza dell'auto, trascinato per una trentina di metri. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. L'anziano potrebbe essere stato abbagliato dal sole e non aver visto il ciclista: le cause del sinistro sono al vaglio della polizia locale.