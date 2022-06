Scontro tra moto e auto, motociclista scaraventato nel fosso: è grave

Cronaca

Riccione

| 20:04 - 14 Giugno 2022

Il luogo dell'incidente.

Un centauro, le cui generalità non sono ancora note, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio (martedì 14 giugno) sulla Riccione-Tavoleto a Misano Adriatico. Intorno alle 17.30 la moto, una Ducati, stava procedendo in direzione monte, quando per cause in corso d'accertamento ha sbattuto contro lo sportello posteriore sinistro di un'auto Bmw. Il centauro è finito nel fosso a bordo della carreggiata stradale ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto. Il ricovero, in codice di massima gravità, è stato effettuato con l'eliambulanza. Il ferito non è comunque in pericolo di vita. I rilievi del sinistro, che ha provocato forti disagi alla circolazione stradale, sono stati affidati alla polizia locale.