| 16:16 - 14 Giugno 2022

Bollettino Covid 14 giugno 2022.



Nel riminese si registrano 191 casi di contagio da Sars-CoV-2. Numeri in crescita nel nostro territorio con 304 positivi in due giorni (una settimana fa furono più o meno la metà, 150; 125 la settimana precedente). Rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva (-1) e non si registrano decessi.



In regione 1737 i nuovi casi, cinque i decessi, età media 80 anni. Calano i ricoveri in terapia intensiva a 25 (-4), a fronte di 4 dimissioni (nessun nuovo ingresso). Nei reparti Covid sono 681 (+1).