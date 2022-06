Calcio giovanile, il Gabicce Gradara spreca: per gli Allievi pari a Fermignano (2-2)

Sport

Gabicce Mare

| 17:15 - 14 Giugno 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.





Deve ancora trovare l'epilogo il campionato Allievi.



ALLIEVI



Fermignano – Gabicce Gradara 2-2



Buona prestazione della squadra di mister Magi sul campo difficile del Fermignano. Il Gabicce Gradara esprime un buon gioco, ma non riesce a capitalizzare al massimo le buone occasioni create. All'8 il Gabicce Gradara passa in vantaggio con Bacchini che è lesto ad inserirsi tra i difensori ed insacca di testa: 0-1.



Squadra ospite ancora pericolosa, prima con Gaggi che tira dalla distanza e poi con Finotti che impegna severamente il portiere avversario. Finotti sciupa ancora al 23' di testa solo davanti alla porta. Un minuto dopo il Fermignano colpisce la traversa direttamente da calcio d'angolo. Al 30' il Fermignano pareggia di testa con il difensore Ducci: 1-1. Il Gabicce Gradara continua a spingere e spreca ancora con Bacchini che manda alto.

Prima dello scadere la squadra ospite ha la grande occasione per riportarsi in vantaggio: Simoncelli tira a colpo sicuro e il portiere respinge, la palla finisce sui piedi di Bacchini che tutto solo colpisce il palo.

La prima parte del secondo tempo è di marca Fermignanese che passa in vantaggio al 57' con Ragni che sfrutta al meglio il contropiede: 2-1. La squadra locale si rende ancora insidiosa al 73' e 78' sempre con Ragni che colpisce la traversa. Ma all'80' il Gabicce Gradara raggiunge il pareggio: Fuzzi crea scompiglio in area avversaria, il tiro finisce sul palo e sulla ribattuta Finotti realizza il 2-2. Nei minuti finali il Gabicce Gradara prova in tutti i modi a realizzare il gol vittoria, ma le occasioni con Franca, Battistelli e Fuzzi non vanno a buon fine.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, domenica 19 alle ore 11 contro il Nuovo Altofoglia.





GABICCE GRADARA: Francolini, Magi (20' s.t. Battistelli), Mancini (1' s.t. Franca), Della Chiara, Moutatahhir, Morini, Simoncelli (80' s.t. Andreani), Semprini, Gaggi (17' s.t. Petese ), Finotti, Bacchini (1' s.t. Fuzzi). A disp.: Zampolini. All. Alessandro Magi.