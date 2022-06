Sport

Repubblica San Marino

| 15:58 - 14 Giugno 2022

Foto FSGC.

Si sono tenuti quest’oggi a Nyon, presso il quartier generale della UEFA, i sorteggi del primo turno preliminare dell’edizione 2022-2023 della UEFA Europa Conference League.

L’urna del massimo ente calcistico europeo ha decretato che gli sfidanti del Tre Penne saranno i bosniaci del FK Tuzla City, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto in campionato.

In attesa della decisione della UEFA circa chi giocherà la prima gara in casa, le partite si terranno il 7 e il 14 luglio.