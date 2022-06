Merci e medicine arrivano con i droni, accordo Enac Regione

Attualità

Emilia Romagna

| 15:40 - 14 Giugno 2022

Un drone in cielo.

Sfruttare i droni per il trasporto di merci e forniture, anche medicali, in ambito urbano, per servizi più sostenibili, con vantaggi per rapidità e costi. È l'obiettivo di un accordo di collaborazione tra l'Enac, l'ente per l'aviazione civile, e la Regione Emilia-Romagna volto alla ricerca e allo sviluppo di servizi cosiddetti di 'mobilità aerea avanzata'. Il protocollo sarà sottoscritto nelle prossime settimane. "Questo accordo rafforza il ruolo delle nostre piattaforme aeroportuali sia nell'ambito della ricerca, progettazione, digitalizzazione e certificazione, sia nella possibilità di definire nuove filiere manufatturiere innovative - spiegano gli assessori regionali Vincenzo Colla e Andrea Corsini - Una delle sfide del futuro si gioca sui nuovi concetti e modelli di mobilità urbana ed extra urbana. Concetti che puntano a rafforzare l'accessibilità e la competitività dei territori e promuovere l'emergere di ecosistemi che favoriscano lo sviluppo economico sostenibile e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, sfruttando le nuove tecnologie, sulla base dei punti di forza degli attori territoriali".