Federica Moroni seconda assoluta alla supermaratona dell’Etna

Sport

Rimini

| 14:52 - 14 Giugno 2022

La riminese Federica Moroni.

E' arrivata seconda assoluta, la riminese Federica Moroni, alla supermaratona dell’Etna, la maratona col più alto dislivello al mondo, da zero a tremila metri, con un tempo di 4 ore, 34 minuti e 5 secondi. L'impresa era scalare in corsa il vulcano attivo più alto d’Europa, partendo da quota 0 m s.l.m. fino ad arrivare a 3000 m, coprendo la distanza di 43 chilometri. L’evento si è tenuto l'11 giugno 2022: riproponendo la partenza dalla spiaggia di Marina di Cottone. "Sapevo che sarebbe stata dura una scalata da 0 a 3000 fino alla cima del vulcano e sapevo anche che sarei stata a rischio caduta, puntualmente arrivata. Quello che non sapevo e ho scoperto è la forza del legame che può suggellare l’amicizia durante un’esperienza condivisa. La nostra è stata carica di fatica ma anche piena di una meravigliosa routine dallo spirito vacanziero. Così, insieme allo scenario unico dell’Etna, mi sono goduta la splendida compagnia di questo gruppo azzurro che non è un caso porti il colore del cielo. Grazie ragazzi e ragazze, grazie ai nostri coach e al mitico Carmelo Santoro che ci ha ospitato".