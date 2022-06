Volley A2 femminile, Omag MT: arriva l'opposto Clarissa Covino

Sport

Rimini

| 14:14 - 14 Giugno 2022

L'opposto Clarissa Covino.

Ancora una novità per la OMAG-MT: Clarissa Covino entra a far parte del team con il ruolo di secondo opposto.

Clarissa, ventunenne nata a Pontedera, è alta 1,83, si è diplomata al liceo scientifico e attualmente è studentessa universitaria. Muove i primi passi nel Bellaria volley a Pontedera, dove a 15 anni esordisce in B2. Continua con le giovanili e poi in B2 a Firenze, Trento e all’Argentario Volley.

Nel 2019/2020 è all’Anthea Volley Vicenza, in serie B1 e l’anno successivo approda in A2 nell’Ipag Volley Montecchio. Nell’ultima stagione ha giocato da protagonista nella Fgl Castelfranco Volley, raggiungendo la semifinale playoff.

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso di crescita a San Giovanni in Marignano. Ringrazio la società e l’allenatore per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e conoscere le mie compagne, quest’anno sicuramente ci sarà da sudare e da divertirsi".