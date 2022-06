Come costruire lo spirito di squadra nella tua azienda

Attualità

14 Giugno 2022

Un gruppo unito e compatto collabora e lavora meglio di chiunque altro. Molti uffici, magazzini, negozi, e tanti diversi luoghi di lavoro spesso non godono di una sufficiente unione tra colleghi. Questo accade perché ogni essere umano ha la propria personalità, che può essere apprezzata da molti, ma raramente da tutti. In ogni gruppo troviamo il tipo simpatico, quello scaltro, qualcuno meno attivo, e qualcun altro troppo attivo.

Ci sono però accorgimenti, soluzioni e tante possibilità per creare, rafforzare e consolidare nel tempo l’unione tra colleghi, per il bene dell’azienda e del proprio futuro.

Il team building è la pratica di organizzare attività ricreative, formative e utili al gruppo di lavoro per sviluppare le capacità di collaborazione sotto stress, funzionando come forma di allenamento per migliorare la solidità sul luogo di lavoro.

Se sei un responsabile delle risorse umane o un team leader, puoi organizzare un piano per migliorare lo spirito di squadra a partire da subito seguendo alcuni consigli pratici.



Assumi il personale migliore

Investi nell’onboarding

Attività di team building

Condividi feedback onesti

Segui una politica integrativa

Migliora la comunicazione

Stabilisci regole chiare

A volte, è meglio pagare di più per portare in squadra un vero talento.Le assunzioni di nuovo personale sono spesso guidate da esigenze di budget, obiettivi annuali, e dalle singole decisioni delle risorse umane o del capo.Tuttavia, per godere di un ottimo team nell’immediato e sul lungo periodo, è meglio investire su talenti che, oltre alle capacità tecniche, possono integrarsi subito e al meglio nel resto del gruppo.Valuta la cultura, la visione del mondo e il modo di pensare dei potenziali impiegati in relazione all’utilità di essere una squadra forte, e richiedi di completare dei test attitudinali che rispondano alle tue esigenze aziendali.Una volta ottenuti dei nuovi talenti, dai loro il miglior benvenuto.Puoi organizzare una giornata dedicata solo ai nuovi arrivati, così come fanno molte aziende in tutto il mondo, per far sentire tutto il calore della tua squadra.Il processo di onboarding non riguarda solo la presentazione del team e del luogo di lavoro, e nemmeno di quali software utilizzi in azienda.Si tratta di un momento importante nel rapporto di lavoro, utile a dare il benvenuto all’interno di un mondo fatto di chiare idee, obiettivi raggiungibili, ambizioni future, e tutto quello che può aiutare a delineare i contorni dell’identità aziendale.In questa fase, il branding gioca un ruolo fondamentale. Durante la prima giornata di onboarding, trova il tempo per distribuire oggetti aziendali come queste tazze personalizzate e materiale di cancelleria con il tuo logo. Ci sono molti oggetti utili fuori e dentro il luogo di lavoro, e la stampa su tazze è uno dei metodi più economici ed efficaci per iniziare a creare lo spirito di squadra che ti serve.Imparare divertendosi non vale solo per i più piccoli.Tutti impariamo, sempre, e dobbiamo farlo anche quando il team perde fiato, collabora meno, incontra molti ostacoli e fatica a superarli.Le attività di team building che si possono organizzare sono molteplici, perfette per qualsiasi team di qualsiasi settore professionale. Miglioreranno lo spirito di collaborazione, a patto che ci sia divertimento, impegno e una competizione limitata, altrimenti si rischia di generare l’effetto opposto.Quando organizzi attività di questo tipo, assicurati di prendere un giorno di pausa e di poter presentare sfide che aiutino a sviluppare capacità di problem solving.In alcune aziende, i complimenti sono un tabù. In molte altre, invece, i dipendenti migliori ricevono complimenti e bonus in caso di obiettivi raggiunti.Si tratta di incentivi, che tuttavia non possono essere sempre positivi, in quanto anche le critiche costruttive sono fondamentali per migliorare le capacità professionali.Crea una routine fatta di opinioni da condividere con i membri del tuo team, in un momento e luogo specifico, così che tutti siano coscienti delle buone e cattive abitudini per migliorare sempre di più.Integra nuovi e vecchi membri all’interno del tuo team e fallo seguendo un piano preciso.Oggi, le aziende che seguono politiche inclusive atte a migliorare l’integrazione di qualsiasi membro all’interno del posto di lavoro producono meglio e di più.Non importa quale sia la provenienza, la religione o l’ideologia di un dipendente, perché ciò che conta è poterlo far sentire a proprio agio per dare il meglio.Lo spirito di gruppo nasce quando i membri si conoscono a fondo e possono contare l’uno sull’altro, ma bisogna allenare questo spirito soprattutto attraverso la comprensione di chi è diverso.Comunicare è un atto di primaria importanza per tutti gli esseri viventi.L’uomo, in particolare, fa della comunicazione un’arte, e dal punto di vista professionale la comunicazione risulta essere un tassello importantissimo per ottenere il successo.Per migliorare la comunicazione è bene adottare toni e parole adeguati, e saper parlare avendo tatto in relazione alle diverse situazioni.Se bisogna dare una cattiva notizia circa il mancato raggiungimento di obiettivi aziendali, è bene saper dosare la rabbia e trasformarla in necessità di fare di più, di impegnarsi al massimo, ispirando il gruppo, piuttosto che rimproverarlo soltanto.Queste piccole differenze giocano un ruolo cruciale nel distinguere un leader da un semplice capo, e fanno capire a tutti quanto importanti siano, facendo sentire tutti rispettati anche nei momenti più bui.Quando si hanno direttive e regole chiare e precise, è difficile infrangerle per errore.Un team forte deve basarsi sul rispetto delle regole per crescere al meglio, secondo la direzione di un leader capace di comunicare in ogni situazione.Stabilisci regole di comportamento e condotta all’interno del luogo di lavoro, per dare la giusta direzione verso un cammino fatto di successi e garantire il rispetto necessario per evitare un’infinità di piccoli problemi inutili.Responsabilizzare le varie figure all’interno di un team, offrire una visione chiara della missione aziendale, offrire a tutti il giusto spazio per crescere e lavorare sono altre necessità che la tua azienda deve offrire.Vedrai che nel tempo, con le giuste attività, il tuo team imparerà a unirsi sempre di più, garantendo i successi sperati e gli obiettivi prefissati.