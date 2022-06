Volley giovanile, Bvolley Romagna Under 13 femminile è campione regionale

Sport

Rimini

| 14:07 - 14 Giugno 2022

Il Bvolley Romagna riscrive la storia dei campionati regionali e si iscrive all’albo di coloro che possono vantare una vittoria tanto prestigiosa quanto difficile in una delle regioni culla del volley nazionale.

Straordinarie le apine che in questi mesi hanno elevato la qualità delle loro prestazioni e sono riuscite ad imporsi con il loro modo di giocare su tutte le avversarie.

Nella mattinata di Domenica si è disputata a Cesena la semifinale con la Teodora Ravenna, che ha visto prevalere le apine giallonere 3 set a 1 sulle ravennate.

Nel pomeriggio in programma la finale regionale con la fortissima formazione dell’Anderlini Pediatrica Modena che nell’altra semifinale ha avuto la meglio per 3-1 sul River Volley Piacenza.

La finale già di per sé emozionante per la posta in palio inizia con l’inno d’Italia a sottolineare che qualcosa di importante sta per accadere in campo. Ed il campo racconta di una sfida punto a punto per tutta la durata della gara, dove la differenza la fanno pochi particolari.

Dopo un avvio in salita per le romagnole, sotto 1-0 (28-26), le apine ribaltano l'andamento della partita e il risultato finale andando a conquistare il titolo di campionesse regionali ai vantaggi nel quarto set con il punteggio di (24-26).



A fine partita coach Balducci:“In questa stagione abbiamo fatto qualcosa di spettacolare ed oggi abbiamo scritto la storia portando a casa un titolo che nel nostro territorio mancava da tanto tempo. Qualcuno ci è andato vicino ma noi l’abbiamo vinto. Arrivare al titolo regionale battendo nei quarti l’Energy Volley Parma, in semifinale la Teodora Ravenna e nell’atto finale l’Anderlini Modena dà la portata dell’impresa. Pensarlo era un sogno, ora che l’abbiamo realizzato dovremo capire nei prossimi giorni cosa abbiamo fatto. Un ringraziamento a chi ha creduto in me e mi ha sostenuto quando un anno fa sono stato ad un passo dal lasciare questo mondo. Ma ora è il momento di festeggiare e goderci questi splendidi momenti con un immenso GRAZIE a queste ragazze che ci hanno regalato una pagina di storia della pallavolo regionale!”



Tabellino

Bvolley Romagna RN – Teodora settore giovanile RA 3-1

Andreani 1, Fabrizioli, Leardini 26, Lodovici, Mangia 1, Renzi, Sparaventi 18, Tonelli 3, Ugoccioni 8, Zangheri



Bvolley Romagna RN – Anderlini Pediatrica MO 3-1

Andreani 1, Fabrizioli, Leardini 31, Lodovici, Mangia 2, Renzi, Sparaventi 29, Tonelli 5, Ugoccioni 4, Zangheri 1