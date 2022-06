Anche a Rimini lo sciopero dei buoni pasto in ristoranti e alimentari

Attualità

Rimini

| 14:03 - 14 Giugno 2022

Domani (mercoledì 15 giugno) è la giornata di sensibilizzazione sulle problematiche relative al sistema dei buoni pasto indetta da FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. Con l’iniziativa “Stop ai buoni pasto per 24 ore” promossa a livello nazionale presso pubblici esercizi e anche presso la grande distribuzione alimentare, per un giorno le attività aderenti non accetteranno i buoni pasto. Il tutto dopo mesi di discussione con le istituzioni che non hanno portato a una soluzione condivisa. Nel mirino, infatti, le commissioni pagate dalle imprese sui buoni pasto, "non più economicamente sostenibili per le attività", evidenzia Gaetano Callà, presidente di FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini; commissioni che superano il 20% del valore del buono stesso. "Sia chiaro che FIPE non è contraria ai buoni pasto, anzi: la protesta ha l’obiettivo di salvaguardare la funzione del buono che con il perdurare di questa situazione, al contrario, rischia di diventare inutilizzabile. A queste condizioni pochi esercizi riusciranno a continuare a lungo ad accettarli come metodo di pagamento. Chiediamo dunque una vera riforma che renda il sistema economicamente sostenibile anche per le imprese, ovvero i soggetti che danno il servizio direttamente ai lavoratori”, chiosa Callà.