San Giovanni, nuova rotatoria Statale 16 a Montalbano: lavori al via a fine estate

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:56 - 14 Giugno 2022



Dopo la stipula della convenzione con Anas, sono iniziate le operazioni di gara per la selezione dell'impresa esecutrice dei lavori per la nuova rotatoria sulla Statale 16, nei pressi di Montalbano: lo annuncia l'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano. Le procedure per gli espropri sono completate: l'obiettivo è aprire il cantiere al termine dell'estate.



L'opera renderà più facilmente accessibile la zona di Montalbano dalla Statale 16, concludendo il percorso con il prolungamento di via Brenta attualmente in corso. I lavori di costruzione del ponte sul Torrente Ventena sono in corso e a breve, concluse le operazioni di collaudo delle fondazioni, arriveranno anche le travi del nuovo ponte. "Purtroppo la fase storica, fortemente legata alla scarsità di prodotti edili con conseguenti aumenti di prezzo esorbitanti, sta condizionando tutte le opere pubbliche in Italia. I giusti interventi legislativi, in termini di riconoscimento dei maggiori costi alle imprese esecutrici, sono purtroppo totalmente scaricati sui Comuni. Questo potrebbe determinare la necessità di impegnare ulteriori risorse, obbligatorie per legge, a scapito dell'avviamento di nuovi lavori che avevamo da tempo programmato", spiegano il sindaco Daniele Morelli e l'assessore Gianluca Vagnini.