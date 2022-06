Stupro denunciato a Cattolica dopo la discoteca, l'indagato nega

Cronaca

Rimini

| 13:47 - 14 Giugno 2022

Tribunale di Rimini.



"Non l'ho violentata". Sono le parole del giovane albanese di 22 anni, arrestato domenica mattina (12 giugno) dai Carabinieri per violenza sessuale a danno di una 20enne e sentito questa mattina (martedì 14 giugno) dal giudice Manuel Bianchi del tribunale di Rimini.



Il ragazzo, difeso dall'avvocato Marco Defendini del Foro di Pesaro, ha respinto tutte le accuse durante l'interrogatorio di garanzia, dicendo di non aver costretto la giovane a subire una violenza. "È per noi una violenza anomala - ha detto il difensore - la ragazza non aveva abrasioni né segni di lesioni. Il pronto soccorso infatti conferma il rapporto, ma non la violenza. Abbiamo quindi chiesto la scarcerazione è in subordine i domiciliari con braccialetto visto che il ragazzo è regolare e lavora come muratore". Il giudice si è intanto riservato la decisione.