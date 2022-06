SantaPiada, boom per la festa della piadina. Gli organizzatori: 'Oltre 20.000 presenze'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:26 - 14 Giugno 2022

SantaPiada a Santarcangelo.





Due serate da ricordare a Santarcangelo grazie all'evento dedicato alla piadina, organizzato dall'associazione di commercianti "Città Viva".



Dopo cinque anni, sabato e domenica (11-12 giugno) è infatti tornata SantaPiada: secondo gli organizzatori, sono state oltre 20.000 le persone che hanno affollato Santarcangelo in queste 2 serate e quasi 10.000 le piadine servite dalle otto piadinerie in piazza e nelle vie di Santarcangelo.



Alex Bertozzi, presidente di "Città Viva", commenta così la riuscita della manifestazione: "Siamo esausti e felicissimi, abbiamo lavorato sodo perché tutto funzionasse e per ridare a Santarcangelo la sua festa della piadina. Con orgoglio possiamo dire che ce l'abbiamo fatta. Sono state due serate bellissime, speciali, abbiamo rivisto un'atmosfera in paese che da oltre due anni non vedevamo più: una gioia, un'allegria che ci ha ripagato di ogni sforzo. Abbiamo visto bambini giocare e divertirsi, abbiamo visto comitive di amici darsi appuntamento, abbiamo visto coppie che spontaneamente si sono lasciate andare alle danze folk romagnole, abbiamo addirittura fatto da testimoni ad un addio al nubilato, ma soprattutto abbiamo visto tantissimi sorrisi".



Gli organizzatori hanno già annunciato il ritorno della manifestazione nel 2023.