Rimini, rimorchio camion a fuoco sull'autostrada A14: forti rallentamenti

Cronaca

Rimini

| 13:22 - 14 Giugno 2022

Il rimorchio distrutto dalle fiamme.



Rimorchio di camion in fiamme durante la marcia del mezzo: è quanto successo oggi (martedì 14 giugno), intorno alle 12.50, sull'autostrada A-14, tra gli svincoli di Rimini Nord e Rimini Sud, in direzione Ancona. Il camionista, dopo aver passato la galleria di Covignano, si è accorto della presenza delle fiamme: con sangue freddo ha accostato il camion e ha staccato la motrice dal rimorchio, che era vuoto. Sul posto sono intervenuti la Polizia Autostradale e i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme. Si segnalano forti code nel tratto interessato dallo sfortunato incidente, le cui cause sono al vaglio dei Vigili del Fuoco.