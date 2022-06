Mille Miglia e i Nomadi in concerto: gli eventi di San Marino

Eventi

Repubblica San Marino

| 13:13 - 14 Giugno 2022

I Nomadi in concerto.



E’ iniziata una settimana ricca di eventi, contraddistinta anche dalla festività del Corpus Domini giovedì 16 giugno. Numerosi gli appuntamenti già a partire da oggi: concerti musicali che spaziano per vari generi, il passaggio della celebre 1000 Miglia, il concerto della storica band italiana “I Nomadi”. Per gli appassionati delle mostre, si ricorda che questi sono gli ultimi giorni per visitare “Banksy sul Monte Titano” poichè terminerà domenica 19 giugno.



Che banda! – 15 giugno

IMS Wind Ensemble diretta dal M° Stefano Gatta dalle 19.00

Piazza Sant’Agata - Centro Storico



Chitarre in concerto – 16 giugno

Alle 18.00 gemellaggio classi di chitarra di IMS, Conservatorio di Cesena, Istituto Lettimi di Rimini, Istituto Musicale Masini Forlì.

Teatro Titano - Centro Storico



1000 Miglia – 16 giugno

Le splendide autovetture storiche della mitica 1000 Miglia tornano a colorare le strade della Repubblica più antica del mondo. Le prime auto ad entrare nel territorio sammarinese saranno le oltre 100 vetture iscritte al Ferrari Tribute 1000 Miglia che sfileranno intorno alle ore 7.30, seguite a un’ora circa di distanza dalle prime vetture storiche della 1000 Miglia 2022, attese verso le 8:30. Il convoglio delle vetture storiche (costruite dal 1927 al 1957), oltre che dalle Ferrari moderne (costruite dal 1958 a oggi) del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022, sarà anticipato anche dalle auto elettriche iscritte alla 1000 Miglia Green. In chiusura, il gruppo di Supercar e Hypercar moderne - opere uniche di design e tecnologia – della 1000 Miglia Experience

Controllo Timbro in Piazzale Lo Stradone – Centro Storico

Info: www.millemiglia.it



Hits Collection – 17 giugno

I brani intramontabili riproposti con grande successo dalla San Marino Concert Band con la direzione del Maestro Dino Gnassi nella propria versione più brillante e coinvolgente. Il concerto avrà inizio alle 21.15

Campo Bruno Reffi – Centro Storico



San Marino Photocosplay – 18 e 19 giugno

Evento fotografico realizzato da San Marino Comics

Info: www.sanmarinophotocosplay.com



Nomadi in concerto – 19 giugno

Il Tour dei Nomadi fa tappa a San Marino. La band presenterà l’ultimo album ‘Solo esseri umani’, oltre, ovviamente, ai più grandi successi della lunghissima carriera. I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma VivaTicket e presso il punto vendita Free Shop (Centro Atlante di Dogana – Repubblica di San Marino). Il concerto avrà inizio alle 21.00

Campo Bruno Reffi – Centro Storico Info: 0549 905110 - info@greatemotions.com - www.greatemotions.com



MOSTRE



Banksy sul Monte Titano – fino al 19 giugno

Mostra sul più grande esponente della Street Art Internazionale. In esposizione ben 28 opere, tra le quali due vere e proprie icone della produzione dell’artista britannico, ormai conosciute e amate in tutto il mondo per il tratto artistico immediato e per i potenti messaggi sociali: “Girl with Balloon” e “Love is in the Air”.

Palazzo S.U.M.S

Tutti i giorni 9.00-18.00

Ingresso a pagamento



Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche – fino al 4 settembre

I rapporti fra Napoleone e San Marino: una selezione di documenti, opere d’arte, materiali librari, armi antiche, valori filatelici e numismatici a tema

Museo San Francesco

Tutti i giorni 9.30-18.30 (ultimo ingresso 18.00)

Ingresso gratuito