Misano: Malika Ayane e i JBees protagonisti della Notte Rosa

Eventi

Misano Adriatico

| 13:01 - 14 Giugno 2022

Malika Ayane.



La voce inconfondibile di Malika Ayane potrà essere ascoltata dal vivo a Misano Adriatico in occasione della Notte Rosa. L'artista milanese salirà sul palco di Piazza della Repubblica venerdì 1° luglio alle ore 21:30, come ospite d'onore delle celebrazioni del Capodanno dell'Estate. La data di Misano Adriatico è stata inserita all'interno del Malika Summer Tour 2022, il nuovo viaggio che porterà la cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza ad esibirsi live. Con il suo timbro di voce caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, l'artista ripercorrerà la sua carriera fin dagli esordi. In scaletta non solo i grandi classici, ma anche gli ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa.

In programma, venerdì 1° luglio, anche il grande spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo che sovrasta Piazzale Roma, alle ore 24:00.

La musica sarà protagonista anche sabato 2 luglio, quando a salire sul palco di Piazza della Repubblica saranno i JBees, una delle show band più apprezzate del panorama italiano, con il loro repertorio che attinge della disco music internazionale ed italiana degli anni 70-80 e 90.