Minaccia passanti con un coccio di bottiglia, ma si arrende davanti al Taser

12:52 - 14 Giugno 2022

Momenti di concitazione, nella notte tra sabato e domenica (11-12 giugno), all'interno del parco Murri, dove un cittadino senegalese ha seminato lo scompiglio. A dare l'allarme a una pattuglia della Polizia, che transitava in zona, un passante che riferiva di aver visto due giovani infastiditi dall'uomo: quest'ultimo, intento a rompere una bottiglia di vetro, alla vista della Polizia è scappato in direzione mare, venendo però rintracciato all'altezza del bagno 95. A questo punto, usando il coccio di bottiglia come arma, ha minacciato due pazienti, fino a quando la Polizia lo ha ridotto a più miti consigli estraendo il Taser. Alla sua vista l'uomo ha gettato a terra il coccio di bottiglia e si è arreso. Irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato per le ipotesi di reato di minacce gravi e rifiuto a fornire le proprie generalità.