Fotografa con lo smartphone il rapinatore del minimarket e lo fa arrestare

Cronaca

Rimini

| 12:39 - 14 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Domenica sera (12 giugno) un giovane magrebino è stato arrestato dalla Polizia, in relazione a una rapina avvenuta intorno alle 22, in viale Vespucci, a danno di un minimarket. A incastrarlo la foto scattata dal vicino del negoziante con il proprio smartphone.



Secondo quanto ricostruito dagli agenti, allertati dal proprietario dell'attività, il rapinatore ha fatto irruzione minacciandolo con un coltello e strappandogli dalle mani una banconota di 20 euro, intimandogli inoltre di consegnare l'intero incasso. Il proprietario del minimarket è riuscito però a mettere in fuga il rapinatore e il complice, che fungeva da palo.



Sono scattate così le indagini: la Polizia è riuscita a ottenere un identikit preciso del rapinatore grazie a un vicino del negoziante, che ha fotografato con lo smartphone i due individui, insospettito dal loro atteggiamento. Il giovane nordafricano è stato rintracciato mentre cercava di nascondersi dietro a un'auto. Con sè aveva i 20 euro e il coltello. Riconosciuto in Questura dalla vittima quale responsabile della rapina, è stato arrestato per rapina aggravata. Inoltre è scattata denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.