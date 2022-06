Dalle Frecce Tricolori al circo di Al Meni: a Rimini parte ufficialmente l'Estate

Eventi

Rimini

| 13:40 - 14 Giugno 2022

Frecce Tricolori.

I colori e le evoluzioni delle pattuglie acrobatiche delle Frecce Tricolori si incontrano con i colori e le evoluzioni degli chef del circo di Al Meni. Con il lungo weekend che unisce Rimini Air Show e Al Meni per Rimini comincia ufficialmente la stagione estiva con i suoi grandi eventi.



Si inizia con un’anteprima il pomeriggio del 17 giugno con le prove delle Frecce Tricolori. L’esibizione vera e propria, che tingerà il cielo di verde, bianco e rosso, si terrà sabato 18 giugno quando le acrobazie e le scenografie che rendono la Pattuglia Acrobatica Nazionale famosa nel mondo si succederanno in diversi momenti ricchi di emozione, che avranno inizio nel pomeriggio di sabato 18 giugno intorno alle ore 16,30.



Sempre sabato 18 giugno torna in piazzale Fellini il grande circo dei sapori ideato da Massimo Bottura, che per due giorni (18 e 19 giugno) porta davanti al Grand Hotel showcooking, street food gourmet, prodotti di contadini, artigiani e designer, per celebrare una grande festa del gusto dove si incontrano le mani e i cuori dei talenti della cucina italiana e internazionale e dei migliori produttori della Regione che vanta la maggior concentrazione di Dop e Igp al mondo: l’Emilia Romagna.



In concomitanza (dal 17 al 19 giugno) gli appassionati di libri potranno “sfamare” la loro curiosità in centro storico con la 15esima edizione di Mare di Libri, l’unico festival in Italia dedicato alla letteratura per adolescenti. Il capitolo culturale prosegue con la terza edizione del festival “I luoghi dell’anima”. Il festival del cinema sui territori e la bellezza dedicato al poeta, scrittore e sceneggiatore Tonino Guerra e ideato dal figlio Andrea, ha il suo epicentro a Santarcangelo ma in questa sua terza edizione si sdoppia e aggiunge una seconda sede, il Fellini Museum di Rimini che ospita, fino al 17 giugno, presentazioni di libri, proiezioni e masterclass: uno spazio dedicato ad incontri con l’autore.



Sempre il Museo Fellini, nella sede del Palazzo del Fulgor, ospita fino al 4 settembre la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte” con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati.







Martedì 14 giugno a Rimini Terme, David Riondino rilegge in chiave contemporanea il personaggio della letteratura cavalleresca Don Chisciotte, accompagnato dalla musica al plenilunio a cura di Rimini Classica, mentre all’Arena Francesca da Rimini l’ Andrea Amati Band si esibisce in un tributo al più grande cantautore italiano, Fabrizio De André.





Spazio all’intrattenimento con la Rassegna estiva al Parco degli Artisti che questa settimana propone lo spettacolo ‘Stasera siamo qui’ con Sergio Casabianca, Cristina Di Pietro e l’Orchestra di Rimini Classica, per un viaggio nel “paradiso perduto” della musica italiana d’autore. Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori con il Marecchia Social Fest, che venerdì 17 giugno propone una rassegna di musiche popolari.





Dal venerdì alla domenica torna al Palacongressi di Rimini il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale: Web Marketing Festival 2022 "We make future".







Per scoprire le bellezze del centro storico è possibile scegliere visite guidate per vivere e conoscere gli spazi del polo museale della città, dal Fellini Museum alla Domus del Chirurgo e al Teatro Galli. Dal 1° giugno a metà settembre ogni mercoledì sera è possibile partecipare ai City tour di VisitRimini dal titolo ‘Le meraviglie di Rimini’, alla scoperta dei tesori della città. Tante le opportunità di visite guidate serali per trascorrere serate all’insegna dell’arte della cultura e della tradizione.







Continuano gli appuntamenti per promuovere la conoscenza del Mare Adriatico, sensibilizzare alle problematiche ambientali e diffondere il valore culturale del mare e delle Marinerie locali, con l’Adriatic Seaside Festival che a Rimini prevede visite guidate, incontro con l'esperto e laboratorio attivo nelle giornate di sabato 18 e domenica 19.









Tutti gli appuntamenti







fino al 28 giugno 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Fellini in retrospettiva: Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum:

14 giugno: Festival I luoghi dell’anima, Selezione di cortometraggi

15 giugno: Festival I luoghi dell’anima, Selezione di cortometraggi

16 giugno: Festival I luoghi dell’anima, Selezione di cortometraggi

17 giugno: Festival I luoghi dell’anima, Selezione di cortometraggi

21 giugno: Amarcord di Federico Fellini (Italia 1973, 123′)

28 giugno: Prova d’orchestra di Federico Fellini (Italia 1979, 70′)

Ore 16.00. L'ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 €

In occasione del Festival I luoghi dell’anima dalle 16 alle 19 dei giorni 12-14-15-16-17 giugno, l’ingresso al Palazzo del Fulgor è gratuito.

Info: 0541 704494; 0541 704496







fino a sabato 18 giugno 2022

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor, piazza Francesca da Rimini

I luoghi dell'anima

Terza edizione del festival del cinema sui territori e la bellezza. Ideato da Andrea Guerra, il Festival è promosso dall’Associazione Culturale Tonino Guerra e mira a valorizzare le opere cinematografiche in cui l’ambientazione è protagonista, nell’osmosi tra territorio, memoria, immaginazione e racconto.

Il festival si svolge tra Santrarcangelo e Rimini dove alcuni appuntamenti (proiezioni, masterclass, presentazioni) sono ospitati negli spazi indoor e outdoor del Fellini Museum.

Info: 327 3853258







Fino a martedì 14 giugno 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini San Giuliano

Lo spazio che vive. I 75 anni del CEIS di Rimini

Film documentario di Teo De Luigi, scritto da lui insieme a Serena Saporito ed Edda Valentini.

Realizzato con il supporto dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, il film è dedicato alla storia del CEIS, Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini.

La prenotazione è obbligatoria, inviando richiesta via mail a info@lospaziochevive.it

Orario: alle ore 19.00 e 21.00Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria

Info: 328 2571483 info@lospaziochevive.it







martedì 14 giugno 2022



Spiaggia di Riminiterme, via Principe di Piemonte, 56 - Rimini Miramare

David Riondino in Don Chisciotte



Concerto al plenilunio a cura di Rimini Classica



David Riondino, grazie alla sua capacità di passare dal comico al tragico, propone delle soluzioni narrative che parlano di cavalli e cavalieri, dame e amori. Rondino rilegge infatti in chiave contemporanea il personaggio della letteratura cavalleresca Don Chisciotte.



Il chitarrista Andrea Candeli, il flautista Matteo Ferrai e il violista Aldo Maria Zangheri accompagnano l'artista lungo questo viaggio di narrazione.



L'evento è in collaborazione con Blue Beach e Riminiterme e con il contributo della Regione Emilia-Romagna. I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it



Ore 21.30. Ingresso a pagamento



Info: 0541 424011 riminiclassica@gmail.com







martedì 14 giugno 2022

Arena Francesca da Rimini, centro storico

Attenti al gorilla!

Andrea Amati Band

Un tributo al più grande cantautore italiano, Fabrizio De André, reinterpretato e rivisto in una chiave del tutto inedita basata su un sound e un'impronta vocale originali ed estremamente coinvolgenti. Un tentativo di “smitizzare il mito” e di esaltare il repertorio più

ironico, giocoso e graffiante del cantautore genovese. Il cantautore riminese Andrea Amati e la sua band portano in scena uno spettacolo incendiario che attraversa il repertorio di Faber partendo dagli immancabili classici (Il Pescatore, Volta la Carta,

Bocca di Rosa) per arrivare sino ai brani da riscoprire (Zirichiltaggia, Il Bombarolo). Andrea Amati – voce, Massimo Marches – chitarre, Pasquale Montuori – batteria, Andrea Costa – violino, Francesco Preziosi – basso, Stefano Zambardino – tastiere, fisarmonica.

Evento SGR per la cultura. Ore 21.30.







15 – 16 giugno 2022



Rimini, piazzale Boscovich e via Destra del porto



Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022



Il tributo al marchio Ferrari con la gara di regolarità riservata alle vetture della casa di Maranello, che coincide con l’edizione numero 40 della rievocazione della corsa storica. Le auto torneranno ad attraversare l’Italia in senso orario, con fermata sul mare di Rimini nella serata tra il 15 e il 16 giugno. Orario: arrivo intorno alle 21:15 del 15 giugno; partenza intorno alle 6.00 del 16 giugno.







16 - 17 - 18 giugno 2022



Fiera di Rimini



Web Marketing Festival 2022 "We make future"



A Rimini il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, guardando all’innovazione e al digitale come a strumenti collettivi di sviluppo anzitutto umano e sociale, oltre che economico. Il percorso verso il Futuro riparte con la costruzione del WMF 2022, una Fiera Internazionale di 3 giorni con oltre 100 eventi di Formazione, business, networking, cultura, show e intrattenimento per esplorare il mondo dell’innovazione.







16 - 17 giugno 2022



Palacongressi di Rimini



ITForum Rimini 2022



Il più grande evento italiano dedicato a investimenti, trading e finanza personale torna nella sua sede storica di Rimini.





17-18-19 giugno 2022



Rimini, centro storico



Mare di Libri - Festival dei Ragazzi che leggono



L’unico festival in Italia dedicato alla letteratura per adolescenti, si svolge anche nel 2022 raggiungendo un importante anniversario: quello della sua quindicesima edizione.



Gli eventi in programma si svolgono come al solito nella cornice offerta dai luoghi più importanti del centro storico di Rimini, da sempre meraviglioso sfondo di questo appuntamento imperdibile per i giovani lettori di tutta Italia.

L'apertura, incentrata su un argomento di urgente attualità, parla di guerra, dei conflitti passati e ancora in corso, e di come si può costruire la pace: protagonisti sono Giuseppe Catozzella, Fabio Geda e Igiaba Scego.



Il format più classico di eventi è quello dell'incontro con l'autore, e in molti casi l'intervista è affidata a giovani lettori e lettrici di gruppi di lettura provenienti da tutta Italia; tra gli ospiti italiani: Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Pierdomenico Baccalario, Daniele Nicastro, Daniele Aristarco, Pera Toons, Licia Troisi. Non mancano gli ospiti stranieri: Enne Koens, Trung Le Nguyen, Paul Dowswell, Kiran Milwood Hargrave, Oskar Kroon, Kevin Brooks, Ross Welford.



All'interno del programma trovano posto anche la premiazione del concorso Ciak, si legge!, che vede premiati i due migliori booktrailer tra quelli sottoposti dai giovani videomaker durante l'anno, e la consegna del Premio Mare di Libri al miglior romanzo per adolescenti del 2021, riconoscimento attribuito da una giuria di 10 fortissimi giovani lettori.







17 e 18 giugno 2022



Rimini, Piazzale Kennedy



Rimini Air Show

PAN - Frecce Tricolori



La pattuglia acrobatica nazionale spargerà il tricolore nel cielo di Rimini mostrando alla folla, le acrobazie e scenografie che rendono le Frecce Tricolori famose nel mondo. Venerdì 17 giugno si svolgono le prove, mentre sabato 18 giugno l’esibizione aerea prevede la partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale 15° stormo SAR – Reparto sperimentale volo velivoli acrobatici e paracadutisti.



Orario: dalle ore 16. Ingresso gratuito







fino a domenica 28 agosto 2022

Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi

Marecchia Social Fest

Musica e intrattenimento a cura della Cooperativa Cento Fiori che propone un’estate all'insegna della musica e dell'intrattenimento, con un ricco calendario di eventi tra concerti, presentazioni di libri, film, cartoni animati e persino un rock contest per bande giovanili.

Venerdì 17 giugno è la volta della rassegna di musiche popolari 'Balfolk sur l'herbe', con il Trio bolognese Spatacchini, che propone un repertorio di musiche popolari francesi e irlandesi, con venature di jazz.

Venerdì 24 giugno è di scena il musicista internazionale Filippo Gambetta, con il suo organetto diatonico, che propone un repertorio di sue composizioni sulle forme coreutiche tradizionali di Italia, Francia, Isole Britanniche e Scandinavia.



Venerdì 1° luglio, con il duo marchiagiano Di Doux, composto da Sara Pierleoni e Giuseppe grassi, che con voce, fisarmonica e pianoforte propongono un repertorio di brani tradizionali e contemporanei provenienti da Bretagna, Guascogna, Poitou.



Ore 21.30





17 - 19 giugno 2022

Darsena di Rimini

Tappa Circuito Nazionale J70

Regata d'altura a cura di Yacht Club Rimini







18 – 19 giugno 2022



Rimini, piazzale Fellini e Lungomare



AL MENI - Il Circo 8 e 1/2 dei sapori



Rimini diventa la capitale italiana del gusto con il Circo 8 e 1/2 dei sapori fra showcooking degli chef, street food gourmet, gelati stellati, mercato dei prodotti di contadini, artigiani e designer. Massimo Bottura chiama a raccolta 12 chef stellati nazionali per incontrare altrettanti chef internazionali, dentro e fuori un circo felliniano, per un evento che celebra i protagonisti e la ricchezza di un territorio unico al mondo. La manifestazione torna a svolgersi a Marina Centro, dove, davanti al grande tendone del circo si svolge il mercato delle eccellenze con i migliori prodotti Dop e Igp della Regione e Matrioska, il lab store di artigiani e designer con le loro creazioni contraddistinte dal marchio “fatto a mano”. Attorno al tendone si troveranno le postazioni di Street food dei cuochi stellati e dei pescatori. E poi torna il pic nic stellato nel giardino del mitico Grand Hotel. Info:







tutti i week end fino a settembre 2022

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Spazio Spettacoli SGR

Rassegna estiva al Parco degli Artisti









Fino a domenica 19 giugno 2022

Rimini, sedi varie

Alcantara Teatro: Filoperfilosegnopersegno

Festival delle arti dell'infanzia e dell'adolescenza

Torna, con la quinta edizione, Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani. La rassegna si svolge a Rimini e Santarcangelo di Romagna. Il programma prevede azioni teatrali, passeggiate, installazioni e laboratori.

Il tema portante di quest’anno è: sguardi.

Info programma: 328 1825004







tutti i giorni da giugno a settembre 2022

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull'Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l'orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: dalle 18.00 A pagamento. Info: 0541 53399 http://info@visitrimini.com







lunedì 20 giugno 2022

Arena Francesca da Rimini, centro storico



Il baseball a Castelsismondo



Serata promossa da Mediolanum New Rimini Baseball per parlare del baseball e del suo profondo radicamento nella città di Rimini.



Nel corso della serata si presenterà anche il libro ‘Mi chiamavano Maesutori’ scritto da Elio e Alessandro Maestri, straordinario campione riminese che racconta il baseball e la vita dalla Romagna al Giappone, passando per gli USA. Alessandro Maestri parteciperà alla serata. Ore 21:30







martedì 21 giugno 2022



Rimini, Arena Agostiniani



Benvenuta Estate/Festa europea della Musica



Concerto della Banda città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza

L’ingresso è libero e gratuito. Dal 15 giugno 2022 è attiva la prenotazione da effettuare inviando un messaggio WhatsApp al numero 3316468363 indicando:

- nome, cognome e il numero di telefono della persona di riferimento

- numero totale di persone per cui prenotare (massimo 4 persone)



ore 21. Ingresso libero







martedì 21 giugno 2022

Rimini, Archivio di stato, piazzetta San Bernardino 1

L’Archivio in musica

In occasione della “Festa della Musica 2022” l’Archivio di Stato di Rimini propone il seguente programma:



Ore 20:30: Inaugurazione mostra documentaria



Ore 21:00: “Fellini incontra Napoli. Viaggio in musica e in versi attraverso il mondo felliniano e napoletano”. Si esibiranno: Umberto Aureli – tastiera; Fancesco Bellarosa – chitarra classica;

Michele Patrignani – flauto; Giuseppe Bellarosa – voce narrante.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Per info e prenotazioni: 0541-784474







Martedì 21 giugno 2022

Arena Francesca da Rimini, centro storico



Miscellanea beat

Performance del Duo nato nel 2011 dall’incontro tra Gionata Costa (violoncellista e membro



fondatore dei Quintorigo) e Massimo Marches (chitarrista e cantante riminese). Dopo “Within the Beatles”, tributo ai FabFour e “Powerfluo-acoustic 80s”, album dedicato al Pop degli anni ottanta, un nuovo lavoro incentrato sul repertorio italiano, dal titolo “Raccolta Indifferenziata”, contenete per la prima volta anche brani originali.



Gionata Costa: Violoncello. Massimo Marches: Voce, Chitarre, Samples, Stompbox.



Ore 21:30







21 giugno - 26 giugno 2022



Rimini, varie sedi



MSP DAY 2022



Manifestazione del movimento sportivo popolare Italia che racchiude diverse discipline, come il pattinaggio artistico all’RDS Stadium, le arti da combattimento alla Palestra Sforza, il tennis al Circolo Tennis Rimini, il calcio a 11 a Miramare e il beach tennis al Garden Sporting Center. Info: rimini@maspitalia.it -



Adriatic Seaside Festival





sabato 18 giugno 2022

Rimini - Via Destra del Porto 12

Storie di mare

Visita guidata lungo il porto alla scoperta dei luoghi della pesca. Si potranno osservare i diversi pescherecci, approfondire le varie tecniche di pesca e le principali specie ittiche del nostro mare. Seguirà la visita al Faro di Rimini, da 250 anni punto di riferimento di marinai e monumento simbolo della città. (Solo su prenotazione) Per i più piccoli: con il supporto di una mappa illustrata le bambine e i bambini potranno seguire il percorso di visita andando a compilare le parti dedicate agli approfondimenti. Ore 10



sabato 18 giugno 2022

Rimini - Bagno 53 Le Spiagge, Lungomare Augusto Murri 30/A

Alla scoperta delle risorse del nostro mare

Attività dedicata alla conoscenza dell’ecosistema marino con particolare riguardo alle diverse specie quali crostacei, molluschi, pesci che spesso vengono erroneamente scambiate tra di loro. Laboratorio di riconoscimento dei principali organismi marini, osservazione morfologica e analisi degli adattamenti all’ambiente marino. Per i più piccoli: racconto animato dedicato al tema del mimetismo e dell’adattamento di due pesciolini gemelli, Martina e Colombo, che pur appartenendo allo stesso ambiente si troveranno a dover prendere strade molto diverse.



Ore 16



domenica 19 giugno,

Rimini - Marina di Rimini, Via Ortigara 80

Il nuovo porto turistico: la nuova Marina di Rimini

Visita guidata al Porto turistico Marina di Rimini per scoprire il complesso architettonico, le strutture all’avanguardia, la flotta di imbarcazioni e l’area di rimessaggio. Un percorso verso lo sviluppo di una nuova identità turistica e culturale della città. Per i più piccoli: “Saluti dalla riviera!” - laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di una cartolina turistica. Ore 10



domenica 19 giugno

Rimini - Vecchia Pescheria, Vicolo Pescheria

Camminando per la marineria

Itinerario storico culturale dedicato alla scoperta dell’antica marineria di Rimini lungo un percorso che incrocerà alcuni luoghi simbolo del Museo Fellini; partendo dall’antica pescheria, risalente al 1700, farà tappa al Ponte di Re Tiberio e proseguirà lungo il borgo di San Giuliano, il quartiere storico dei pescatori. Ai partecipanti sarà consegnata una mappa gioco da compilare con domande e curiosità sulla storia della tradizione marinara. Ore 15







domenica 19 giugno 2022

Rimini, partenza dal Museo di Viserbella

Alla scoperta della Marineria Riminese

In occasione dell’Adriatic Seaside Festival, una pedalata tra porto, Lungofiume degli artisti e dei capanni della pesca, e museo de “E SCAION” a Viserbella.

Si parte per seguire a ritroso le tracce dei prodotti del mare e di quanto altro c’era attorno a questa attività: il porto, le imbarcazioni, i cantieri e il museo che ne conserva la memoria. Un itinerario per fissare i “luoghi” e incontrare le “persone” chi ci hanno vissuto e lavorato.

Ritrovo ore 9.00 al Museo di Viserbella, sarà possibile partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta, percorso completo di km 7 circa. Partecipazione gratuita, per i non soci l’assicurazione giornaliera di € 2,00. Info e iscrizioni al 3207433000 Vinicio www.lapedivella.com







Clicca qui per tutti gli altri eventi