Dentisti ed odontotecnici di fama internazionale a convegno a San Patrignano

| 12:03 - 14 Giugno 2022

“L’odontoiatria del terzo millennio”, questo il nome del convegno che si terrà a San Patrignano sabato 18 giugno 2022. La comunità torna a dar vita ad un evento destinato a medici dentisti e odontotecnici. Per San Patrignano e i ragazzi in percorso la cura orale e dentale è sempre stata centrale dati i tanti problemi causati dall’uso di sostanze e per questo, assieme a importanti partner come Kuraray Noritake, Renfert, Rhein83 e Ruthinium, la comunità ha scelto di tornare a realizzare un appuntamento dedicato all’odontoiatria.







“Grazie alla collaborazione con aziende leader del settore dentale e a seguito della ripresa delle attività formative post pandemia è stato possibile organizzare questo importante congresso che vede sul palco relatori di fama internazionale confrontarsi sull’evoluzione tecnologica in odontoiatria – spiega Corrado Guglielmo, responsabile del laboratorio odontotecnico di San Patrignano - Questo evento è stato voluto da chi da sempre crede nel sostegno della Comunità attraverso il coinvolgimento formativo e culturale del mondo odontoiatrico”.







A moderare il convegno sarà il presidente Aiop, Riccardo Del Lupo. A parlare di Riabilitazione Protesica del futuro tra innovazione tecnologica e invecchiamento della popolazione sarà il professore Santo Catapano, mentre l’odontotecnico Umberto Scilipoti parlerà dell’integrazione di due tecniche per un unico scopo in protesi rimuovibile. A seguire il dottor Marco Montanari presenterà i fattori di successo nella protesi full-arch, il dottor Davide Cortellini e l’odontotecnico Angelo Canale parleranno delle evidenze cliniche dell’approccio conservativo in protesi digitale e infine il dottor Gaetano Noè e l’odontotecnico Roberto Bonfiglioli descriveranno la preparazione Verticale V.E.P. (Vertical Edgeless Preparation) fra procedure tradizionali e digitali.







In occasione del convegno gli accompagnatori dei medici avranno l’occasione di visitare e vivere la comunità assieme ai ragazzi di San Patrignano.



