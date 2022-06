Tre cycling blogger tedeschi in tour tra Valmarecchia ed Alto Savio

Turismo

Rimini

| 10:58 - 14 Giugno 2022

Cicloturismo.

Arrivano giovedì 16 giugno a Rimini tre noti cycling blogger tedeschi per il terzo appuntamento stagionale con i Press Trip organizzati da Apt Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici, con la collaborazione di Romagna Bike, nell’ambito del progetto di marketing e comunicazione che promuove sui mercati esteri il prodotto bike e il cicloturismo in Emilia Romagna.

Da Francoforte Oliver Walter con il suo seguitissimo blog www.cyclingclaude.de (30.000 visite al mese), ciclo-viaggiatore esperto di mondo gravel, allroad, bike packing e urban mobility, sarà l’inviato anche del popolare podcast di Rennrad (15.000 ascoltatori al mese) per uno speciale “Via Romagna”. Con lui i colleghi blogger e instagramer Thomas Terbeck da Essen con il suo bikingtom.com (oltre 23.000 visite al mese) e il bavarese Patrick Von Loringhen di born2.bike famoso blog attivo dal 2011 (circa 20.000 visite al mese) che racconta a 360° il mondo cycling e i viaggi in bici in Europa, molto attivo anche su youtube con alcuni canali dedicati.



I tre bike blogger saranno coinvolti in un ricco programma che prevede tre bike tour in gravel nell’entroterra romagnolo sul percorso di “Via Romagna” attraversando la Valmarecchia e successivamente la Valle del Savio fino a Bagno di Romagna, toccando la Ciclovia di San Vicinio. Un’occasione unica per conoscere da vicino un’affascinante parte di questo percorso permamente di 476 km che attraversa tutta la Romagna partendo da Comacchio, un progetto presentato lo scorso anno da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Terrabici che sta riscuotendo molti consensi tra gli appassionati di tutta Europa e Tour operator specializzati che hanno costruito ad hoc pacchetti e viaggi itineranti.

Gli ospiti verranno anche coinvolti durante le pedalate in gravel in soste eno-gastronomiche con assaggi di prodotti tipici e vini locali in aziende agricole e vinicole della Valmarecchia e dell’Alto Savio (in zona Mercato Saraceno).