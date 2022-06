Rimini: la mamma dorme, bimbo di due anni esce di casa e si allontana

Cronaca

Rimini

| 10:33 - 14 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

La mamma dorme, bimbo di 2 anni esce di casa, trovato dai Carabinieri di Rimini. Verso le 13 di lunedì in via Marini i militari hanno trovato un bambino di due anni che, scalzo, girava da solo per strada. Il piccolo è stato immediatamente messo in sicurezza e, contemporaneamente, sono partite le ricerche della madre. Non essendoci nessuna telefonata di scomparsa e data l’età del piccolo che non poteva consentirgli di essersi allontanato troppo, i militari hanno cercato nella zona del ritrovamento. Per circa 40 minuti i Carabinieri hanno chiesto ai residenti se conoscessero la famiglia del piccolo. Alla fine sono riusciti a trovare l’abitazione del bimbo: la porta di casa era aperta e la madre, ancora addormentata, non si era accorta della fuga del figlio.