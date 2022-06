Misano, allenamento per beneficenza della Ginnastica Dinamica Militare, raccolti 1000 euro

Attualità

Misano Adriatico

| 10:00 - 14 Giugno 2022

Un allenamento davvero speciale è andato in scena, sabato 11 giugno, nella sede di Ginnastica Dinamica Militare di Misano, che si trova a "Villa Fusco", una struttura gestita dalle suore. A questo evento, hanno partecipato circa 100 persone, che oltre ad allenarsi duramente per un'ora hanno anche donato un po' della loro generosità per una giusta causa.



«Grazie all'allenamento di beneficenza di sabato - spiega il presidente di Ginnastica Dinamica Militare Italia Matteo Sainaghi -, sono stati raccolti tra istruttori, atleti, oltre all'intervento diretto di Ginnastica Dinamica Militare , ben 1000 euro che sono stati consegnati alle suore della congregazione Villa Fusco di Misano Adriatico, che verranno usati per dare una mano ai profughi ucraini ospitati in questa struttura. Grazie a tutti per la partecipazione e per la vostra generosità. GDMI non è solamente sport ma fratellanza, grazie per aver partecipato così numerosi a questa nostra iniziativa».



A Misano, sede nazionale dei corsi di formazione per istruttori, la Ginnastica Dinamica Militare conta già 160 istruttori che questo agosto parteciperanno ad un corso di aggiornamento, oltre ai 70 aspiranti istruttori, che parteciperanno alla Accademia di formazione di Ginnastica Dinamica Militare Italiana, che si svolgerà ad agosto sempre a Villa Fusco, dal 19 al 29 agosto.