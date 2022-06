Santarcangelo, aggredisce medico dopo aver rubato carta igienica e sapone

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:46 - 14 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

E' finito in manette un clochard straniero 63enne ritenuto essere il presunto autore di una rapina all'ospedale di Santarcangelo. L'episodio risale al 29 gennaio scorso. Un uomo aveva rubato carta igienica e sapone dall'ospedale e aveva tentato di uscire dalla struttura. Un medico, che si era accorto della situazione, aveva cercato di fermarlo. Per tutta risposta l'uomo l'aveva aggredito procurandogli ferite al collo. Per lui una prognosi di 7 giorni. Le indagini dei Carabinieri di Santarcangelo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Rimini, hanno portato all'identificazione del 63enne, senza fissa dimora. Domenica i militari hanno arrestato l'uomo per rapina impropria, in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare personale, richiesta dalla Procura della Repubblica di Rimini ed emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Rimini.