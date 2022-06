Fratino in pericolo nella spiaggia di Miramare, cittadini scrivono al Comune

Attualità

| 07:57 - 14 Giugno 2022

La zona interessata dalla nidificazione del fratino.

I lavori per l'allestimento del villaggio "Rimini Beach Arena" metterebbero in pericolo l'area dove nidifica il Fratino. In una lettera inviata anche al sindaco di Rimini, alla Giunta e al Consiglio Comunale, diversi cittadini si dicono preoccupati sul destino di questa specie protetta ed in via di estizione.

"A seguito di questa prospettiva nella giornata di sabato abbiamo fatto un sopralluogo: nello spazio tanto caro a molte e a molti riminesi - e non solo - abbiamo visto una situazione a dir poco allarmante che si può definire in via di stravolgimento e peggioramento per quegli stessi equilibri naturali di cui parlavamo poco sopra." si legge nella lettera "Ci sono tracce del passaggio di mezzi pesanti adiacenti alla rete che protegge il luogo di riproduzione dei Fratini, rete che inoltre è stata spostata o ridimensionata poiché non copre più come prima l'area dove c'è la gabbietta che protegge il nido, nido che quindi rimane fortemente esposto. Le ruspe hanno quindi rischiato di schiacciare l'unico pulcino di fratino ancora in vita."

Nella lettera viene chiesto un impegno politico che si traduca "in normative che tutelino la biodiversità e i luoghi in cui essa è ancora presente dal meccanismo pervasivo della messa a reddito ad ogni costo".