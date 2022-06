Rimini, turista muore per un malore in acqua: inutili i soccorsi Turista italiano colto da un malore mentre fa il bagno: l'uomo non ce l'ha fatta nonostante l'immediato soccorso dei bagnini

Cronaca Rimini | 20:23 - 13 Giugno 2022 La spiaggia dove è deceduto il turista mentre faceva il bagno. Un turista 80enne è morto nel tardo pomeriggio,nell’acqua antistante il bagno 47 a Rimini. L'uomo si è accasciato mentre si trovava in acqua, a pochi metri dalla riva. Un malore fatale la causa della morte. Il bagnino si è accorto di un corpo che galleggiava, si è precipitato per soccorrerlo, l’ha portato a riva ed ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma inutilmente. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e la capitaneria di porto.



