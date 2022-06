Comunali: Cecchetto non ce la fa a Riccione, 'noi visionari' 

Attualità

Riccione

| 17:39 - 13 Giugno 2022

Il produttore discografico Claudio Cecchetto.

Lo spoglio per le Comunali di Riccione è ancora indietro, ma i dati ufficiosi dei comitati elettorali danno il produttore discografico Claudio Cecchetto al terzo posto. Un risultato che ha portato lo stesso, supportato da tre liste civiche, ad ammettere la sconfitta. Ma non si perde d'animo e guarda già al futuro. "Ho incontrato delle persone che ti fanno venire la voglia di amministrare Riccione, che hanno voglia di vedere una Riccione proiettata verso il futuro. Se queste persone mi aiuteranno, mi ricandiderò", ha detto Cecchetto dal suo comitato elettorale. Nel ringraziare chi l'ha votato, ha parlato di "una percentuale di visionari, di persone che si immaginano la Riccione del terzo millennio, un primo passo per entrare in consiglio comunale e magari essere pronti tra cinque anni a governare la città". Non c'è tempo per vacanze e relax. "Continuerò a lavorare. In campo musicale sto spaziando nell'arte contemporanea, ho diversi amici e spero di costruire con loro qualcosa anche per Riccione", ha spiegato. Nel 2019 il conduttore televisivo si era candidato nella vicina Misano Adriatico arrivando secondo, dopo il candidato del centrosinistra. "A Misano mi sono trovato per caso - ha ammesso - con Riccione ho un legame affettivo maggiore, è un territorio che conosco decisamente meglio".