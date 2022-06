Allo Sferisterio di Santarcangelo una serata nel ricordo di un Luogo dell'Anima: il Velvet

Eventi

In occasione del Festival cinematografico 'Luoghi dell'Anima' presso lo Sferisterio di Santarcangelo di Romagna, Velvet Club & Factory annuncia la collaborazione con la kermesse ideata da Andrea Guerra e dedicata al padre poeta.



Nella serata conclusiva della manifestazione, Sabato 18 Giugno, il club fondato da Thomas Balsamini e che oggi non c'è più ne curerà la colonna sonora.



"Il Festival - si legge in una nota di Velvet Club & Factory - porta in concorso i film ispirati ai Luoghi dell'Anima, ovvero a quei luoghi speciali in cui l'uomo si ferma per essere raggiunto dall'Anima.

Naturalmente noi sentiamo e crediamo che il Velvet sia stato un Luogo dell'Anima, oltre che per noi, anche per moltissime altre persone ed in quanto tale porteremo il nostro piccolo contributo alla serata!

Lo faremo creando una playlist di canzoni dell'Anima.

Per questo chiediamo a tutti coloro che vorranno contribuire di aprire il cassetto dei ricordi per trovare una canzone dell'Anima legata al Velvet.

Le canzoni potranno essere postate direttamente qui (su facebook) indicandone autore e titolo o, nel caso la canzone sia già stata segnalata da altri, mettendo un like".

Sabato 18 Giugno, ad ingresso gratuito, dalle 22 all'1, presso lo Sferisterio/Tamburello di Santarcangelo potremo cosi rivivere attraverso la musica, le emozioni indelebilmente legate al Velvet e a quegli anni di magia bevendoci una birretta in compagnia di qualche volto dimenticato nei ricordi del Velvet".