A Pennabilli tre giorni di poesia con Stefano Raimondi

Eventi

Pennabilli

| 16:45 - 13 Giugno 2022

La piazza di Pennabilli.

Si parte venerdì 17 giugno alle ore 18:00 con il secondo incontro della rassegna Un orto di libri ideata da Lorenzo Lunadei con la Pro Loco di Pennabilli all’Orto dei frutti dimenticati di Tonino Guerra.



Protagonista della serata è Stefano Raimondi, poeta e critico letterario milanese che ha pubblicato numerose opere per la casa editrice milanese Zacinto Edizioni ed è autore di saggi critici. Suoi testi sono apparsi anche su Nuovi Argomenti (2000, 2004) e nell’Almanacco dello Specchio (2006). Per la rassegna Un orto di libri presenta la sua opera Più che sinceri dialogando con Anna Maria Bertuccioli. L’evento è realizzato in collaborazione con Musss – Museo Naturalistico, Chiocciola la casa del nomade, D’là de foss, Corposamente e Il bosco dei regali, con il patrocinio del Comune di Pennabilli



Nei giorni successivi, sabato 18 e domenica 19 giugno, Stefano Raimondi terrà poi un particolare seminario sui dispositivi del poetico dal titolo Il filo della scrittura – Come prendersi cura delle parole presso il MUSSS – Museo Naturalistico di Pennabilli. Il seminario prevede sia una parte teorica che una parte pratica per familiarizzare con il potere rivelatorio delle parole e con il linguaggio della poesia. L’evento è realizzato da Musss Museo Naturalistico, Chiocciola la casa del nomade, D’là de foss e Corposamente in collaborazione con la Pro Loco di Pennabilli.