We Make Future porta il futuro a Rimini con i robot più avanzati

Attualità

Rimini

| 16:38 - 13 Giugno 2022

We Make Future.

Nell'edizione 2022 del We Make Future (Wmf), il più grande festival sull'Innovazione digitale, alla Fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno, va in scena il futuro con il Wmf Future Show, un evento che ospiterà idee e tecnologie mai viste prima in Italia con dimostrazioni live, la possibilità di interagire con dispositivi tecnologici ancora sperimentali, ma anche momenti di spettacolo e formazione. La robotica è fiore all'occhiello di questa edizione. Grazie alla collaborazione con la Digital Library del MiC-Ministero della cultura, presente con uno stand, i visitatori potranno interagire con 'Spot', il quadrupede meccanico prodotto da Boston Dynamics e utilizzato in contesti pericolosi per l'uomo. Altro robot 'iCub', macchina umanoide nata da un progetto europeo open source e sviluppato dall'Istituto italiano di tecnologia. Grande attesa anche per 'Sophia', umanoide tra i più avanzati al mondo della Hanson Robotics Limited che arriverà direttamente da Hong Kong, per co-condurre insieme a Cosmano Lombardo - Ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf - il mainstage del festival. Saranno presenti anche i robot italiani di Teotronica-Robots Edutaiments: Teotronico, il robot pianista, Robidone, la macchina che educa al riciclo, e Roboldo, il robot opinionista. Non solo robotica, ma anche invenzioni di altro genere. Il 17 giugno con una prima assoluta italiana sarà possibile assistere al primo volo mai effettuato con il Jet Suit, la tuta in fibra di carbonio progettata dall'azienda britannica Gravity Industries, che permette all'uomo di librarsi in aria senza ulteriori supporti oltre alla tuta stessa. Spazio poi alle nuove frontiere legate alla mobilità, ad esempio con 'Emilia 4', l'auto elettrica a energia solare sviluppata da un team di ingegneri dell'Università di Bologna.