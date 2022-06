Rimini, contagi in lieve ripresa, ma nessun decesso in 24 ore

Attualità

Rimini

| 16:25 - 13 Giugno 2022

Bollettino Covid 13 giugno 2022.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.506.612 casi di positività, 1.265 in più rispetto a ieri, su un totale di 5.932 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.623 molecolari e 2.309 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,3%.



Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29 (+1 rispetto a ieri, +3,6%), l’età media è di 68,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 680 (+22 rispetto a ieri, +3,3%), età media 76,2 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Parma (invariato rispetto a ieri); 1 a Modena (+1 rispetto a ieri), 10 a Bologna (-1 rispetto a ieri); 2 a Imola (invariato); 5 a Ferrara (invariato); 6 a Ravenna (+1 rispetto a ieri) e 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero in terapia intensiva a Piacenza, Reggio Emilia, Cesena e Forlì (dati invariati rispetto a ieri).



Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 47,1 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 257 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 312.757), seguita da Parma (154 su 127.293) e Modena (148 su 234.223); poi Ravenna (142 su 139.646), Ferrara (117 su 104.757), Rimini (113 su 140.207); quindi Reggio Emilia (96 su 170.296), Cesena (92 su 82.929 ), il Circondario imolese (69 su 46.735) e Forlì (46 su 69.439); infine Piacenza, con 31 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 78.330.



I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 18.330 (-201). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 17.621 (-224), il 96,1% del totale dei casi attivi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.



Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 1.461 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.471.270.



Purtroppo, si registrano 5 decessi: 1 in provincia di Piacenza (una donna di 97 anni), 1 in provincia di Bologna (un uomo di 89 anni), 2 in provincia di Ravenna (una donna di 84 e un uomo di 91 anni), 1 decesso, registrato dall’Ausl di Parma, riguarda un uomo di 61 anni residente fuori regioneNon si registrano decessi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena e nel Circondario imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.012.