Morciano riconferma Giorgio Ciotti primo cittadino: percentuale bulgara oltre il 91%

Attualità

Morciano di Romagna

| 16:24 - 13 Giugno 2022

Giorgio Ciotti sindaco di Morciano.

A Morciano si riconferma sindaco Giorgio Ciotti. Le sei sezioni sono state tutte scrutinate: Ciotti incassa una vittoria schiacciante sul’avversario Mario Garattoni di Pro Murcèn, facendo registrare il 91,72% dei voti, contro l’8,28%. “Nonostante la bassa affluenza, il 43,71%, il voto mi ha commosso, andremo avanti per il nostro obiettivo, portare Morciano come riferimento per una qualità di servizi di carattere trasversale, ricostituiamo subito l’amministrazione e lavoriamo per Morciano capitale della Valconca”, così il riconfermato sindaco Ciotti ha riferito appena appreso il risultato.