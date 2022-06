Calcio giovanile, Rimini Under 15 eliminato dalla prima fase delle Finali Nazionali

Sport

Rimini

| 16:02 - 13 Giugno 2022

La Under 15 del Rimini Calcio.



Fuori Zola Predosa in Under 17, eliminata Rimini in Under 15. E' questo il verdetto della terza giornata della prima fase delle finali nazionali delle rispettive categorie.

In Under 17 il Zola Predosa è stato sconfitto per 2-1 dal Tau Calcio Altopascio (Lucca), capace di espugnare il Centro Sportivo "Filippetti" grazie alla doppietta di Piccini al 30' e al 32'. Di Fiore il gol dell'1-2 per i padroni di casa.



In Under 15 sconfitta con lo stesso punteggio per il Rimini, superato in trasferta per 2-1 sempre dal Tau Calcio Altopascio. Romagnoli in vantaggio con Blasi al 6' del primo tempo, pareggio di Colaciuri al 15'. Decisivo il gol di Franchi che al 16' della ripresa regala la vittoria ai toscani.

"Posso essere solo orgoglioso e felice del percorso che hanno fatto i ragazzi – dichiara Matteo Roguletti, responsabile del settore giovanile romagnolo -. Siamo partiti con un progetto nuovo, avevamo perso diversi giocatori in estate, poi il gruppo si è compattato. Uscire in questo modo lascia sempre un certo rammarico, ma devo ammettere che siamo andati oltre le nostre aspettative".