New York: Petitti, Fabbri e Stragliati incontrano gli emiliano romagnoli

| 15:46 - 13 Giugno 2022

La presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti.

Un incontro con gli emiliano-romagnoli che vivono a New York. La presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti, insieme al presidente e alla vicepresidente della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo Marco Fabbri e Valentina Stragliati, ha incontrato i rappresentati di cinque associazioni di corregionali attive nella metropoli (Berceto foundation, Valtarese foundation, Family community club di mutuo soccorso, Lega parmigiana Vittorio Bottego e società Val Trebbia e Val Nure).



All’incontro, nel Community family club, ha partecipato anche Carlo Ferro, direttore dell’Ice (Istituto per il commercio estero) di New York. Per la giunta erano presenti il presidente della Giunta Stefano Bonaccini e l’assessore all'Agricoltura Alessio Mammi.

Oltre ai presidenti delle cinque associazioni di corregionali, ad accogliere la delegazione regionale c’era anche John Zaccarini, da anni punto di riferimento per la comunità emiliano-romagnola della grande mela. Un’occasione per stringere ulteriormente i rapporti ma anche una serata all’insegna della più autentica tradizione emiliano-romagnola, grazie al concerto della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, lungo il solco tracciato dall’indimenticabile Raoul Casadei.



"Mi resterà nel cuore -ha affermato la presidente Petitti- il calore ricevuto dai componenti delle associazioni che rappresentano i nostri concittadini a New York e che trovano nella nostra Consulta per gli emiliano-romagnoli nel mondo un prezioso punto di riferimento. I fenomeni migratori ci sono sempre stati, ma la grande differenza la fanno la capacità di accoglienza dei territori e delle comunità e la rete di servizi a disposizione di chi arriva ma anche di chi parte, affinché la destinazione scelta permetta di integrarsi al meglio e di creare spazi di socializzazione".



La mattinata si era aperta con l’inaugurazione del padiglione Italia all’interno del Summer Fancy Food Show, l’importante fiera dell’agroalimentare che si tiene annualmente a New York e che quest’anno ha visto un imponente presenza delle nostre aziende del settore. Il nastro di inaugurazione è stato tagliato dall’ambasciatrice italiana a Washington Mariangela Zappia, dalla presidente Petitti, dal presidente Bonaccini e dall’assessore Mammi.



"È stato emozionante inaugurare la fiera Summer Fancy Food -ha sottolineato Emma Petitti- una vetrina per le nostre eccellenze enogastronomiche che in tutto il mondo sono sinonimo di qualità e tipicità. Favorire la conoscenza e la valorizzazione dei nostri prodotti in un mercato significativo come gli Stati Uniti è un impegno a cui l'Assemblea legislativa e la Regione Emilia-Romagna dedicano rilevanti energie".



Il programma di oggi prevede invece l'incontro con il console generale di New York, Fabrizio di Michele, per poi proseguire con un confronto al the Italian academic center organizzato dall’Università di Bologna per parlare di nuovi modelli di collaborazione tra università e imprese; a seguire una tavola rotonda con Era (Entrepreneurs roundtable accelerators), l’acceleratore di start up.