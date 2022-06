Calcio RSM, Tre Penne: Damiano Battistini nell staff dirigenziale

Sport

Repubblica San Marino

| 15:34 - 13 Giugno 2022

Da sinistra Fabrizio Selva e Damiano Battistini.



La grande famiglia della Società Polisportiva Tre Penne si allarga con l’arrivo di una nuova figura dirigenziale, Damiano Battistini entra a far parte del club di Città.

Battistini è una figura nota all’interno del mondo sportivo sammarinese, dove ha ricoperto per anni prima il ruolo di Segretario Generale poi quello di Presidente della Federazione Sammarinese Pallacanestro. “Un uomo di sport e grande appassionato di calcio.” si definisce Battistini, che prosegue “Nel nostro piccolo ho sempre guardato con molta attenzione alla realtà calcistica della Repubblica e alla sua organizzazione, grazie a Gabriele Muratori è nata questa opportunità che ho voluto cogliere. Sono stato contento di incontrare il Presidente Fabrizio Selva e gli altri Dirigenti, da cui sono stato accolto molto bene. Mi piace essere a stretto contatto coi giocatori e aiutare sul campo, perciò mi rendo disponibile per dare una mano ovunque ci sia bisogno.”