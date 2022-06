Referendum, ecco i risultati in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:11 - 13 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

I referendum sulla Giustizia non raggiungono il quorum, fermandosi a una partecipazione del 20,8%. Il 'sì' avanti in tutti i 5 quesiti anche in provincia di Rimini.





Scheda rosa "Incandidabilità dopo condanna": in provincia ha votato il 23,16% degli aventi diritto. Il "si" ha ricevuto 31.994 voti pari al 56,93%. Il "no" 24.204 voti pari al 43,07%. Schede nulle 772, schede bianche 2607.



Scheda arancione "Limitazione misure cautelari": in provincia ha votato il 23,14% degli aventi diritto. Il "si" ha ricevuto 32.737 voti pari al 58,72%. Il "no" 23.014 voti pari al 41,28%. Schede nulle 842, schede bianche 2951.





Scheda gialla "Separazione funzioni dei magistrati": in provincia ha votato il 23,16% degli aventi diritto. Il "si" ha ricevuto 42621 voti pari al 76,39%. Il "no" 13714 voti pari al 23,61%. Schede nulle 846, schede bianche 2939.





Scheda grigia "Membri laici consigli giudiziari ": in provincia ha votato il 23,14% degli aventi diritto. Il "si" ha ricevuto 41538 voti pari al 75,15%. Il "no" 13737 voti pari al 24,85%. Schede nulle 912, schede bianche 3355.





Scheda verde "Elezioni componenti togati CSM": in provincia ha votato il 23,15% degli aventi diritto. Il "si" ha ricevuto 41858 voti pari al 75,50%. Il "no" 13586 voti pari al 24,50%. Schede nulle 886, schede bianche 3216.