Ubriaco col Suv nella zona pedonale e malmena passanti

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 08:13 - 13 Giugno 2022

Con il Suv nell'Isola dei Platani di Bellaria, le immagini fanno il giro dei social. Protagonista dell'episodio è uno straniero 35enne. Venerdì pomeriggio l'uomo ha attraversato la zona pedonale, fortunatamente senza causare danni o feriti, ma mettendo in pericolo chi si trovava a passeggiare per il centro di Bellaria.

In seguito il 35enne si sarebbe recato in un'altra zona della città. Prima avrebbe tamponato una macchina venendo alle mani con il proprietario e, in seguito, con altre persone intervenute per placare gli animi. In seguito è stato fermato dalla Polizia Locale. Per il 35enne, con tasso alcolemico nettamente superiore al consentito, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.



Le immagini del passaggio del Suv nell'Isola dei Platani sono state condivise anche dal Sindaco Filippo Giorgetti. "Inaccettabile episodio" dice il primo cittadino "Grazie alle telecamere ed alle segnalazioni, persona subito intercettata dalla nostra Polizia locale".