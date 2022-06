Al Campionato nazionale Attività sportive brillano gli atleti del Karate Rimini – Cervia

Sport

Rimini

| 07:41 - 13 Giugno 2022

Foto ricordo sul podio.

Il Centro Karate Rimini-Cervia in collaborazione con il Jhonny’s Karate schiera, al Campionato nazionale ASC (Attività Sportive Confederate) di Morciano, la propria squadra composta dagli atleti: Giada Chiapparelli (specialità kumite – combattimento), Manuel Cunti (specialità kumite – combattimento), Christian Dan (specialità kumite – combattimento), Sebastian Foschi (specialità kumite – combattimento), Nicola Guidazzi (specialità kumite – combattimento), Adele Leoni (specialità kumite – combattimento), Emanuele Marangoni (specialità kumite – combattimento), Alessio Pinto (specialità kata – forma).



Al termine del primo giorno di gara dedicato alla specialità del kata (forma), il Cadetto Alessio Pinto vince il primo oro e si aggiudica il titolo di Campione nazionale.

Domenica 12 è dedicata al combattimento (kumite).

Il primo titolo nazionale se lo aggiudica Christian Dan con una medaglia d’oro nella categoria Cadetti -47kg.

A seguire un altro Cadetto -52kg Sebastian Foschi vince la medaglia d’oro e un altro titolo di campione nazionale.

Emanuele Marangoni Cadetto -70kg si aggiudica la medaglia di bronzo, Adele Leoni Cadetta -47kg medaglia di bronzo, Giada Chiapparelli Cadetta -47kg medaglia di bronzo, Nicola Guidazzi Cadetto -57kg medaglia di bronzo, Manuel Cunti categoria Master -70kg medaglia d’argento e vice campione nazionale.



Grande soddisfazione per il Club romagnolo che porta sul podio nazionale 8 atleti su 8 e si aggiudica la coppa per Società classificandosi al quarto posto a livello nazionale.