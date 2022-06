Basket C Silver, la finale playoff dice Montemarciano. Titans ko (60-69)

Sport

Repubblica San Marino

| 06:13 - 13 Giugno 2022

Andrea Raschi in azione.



Finisce con un’amarezza infinita la stagione dei Titans. L’epilogo conclusivo, quello che non può lasciare risposte ambigue, dice che a essere promosso in C Gold è Montemarciano, capace in gara5 di sbancare il Multieventi (60-69).

La stagiona fantastica della Pallacanestro Titano finisce col gusto amaro della sconfitta, un sapore difficile da lavare via nell’immediatezza di una domenica sera.

Prima di passare alla fredda, freddissima cronaca, complimenti a Montemarciano per la promozione. Ci devasta che sia finita così, ma i complimenti vanno fatti.



LA CRONACA. Gamberini e Raschi cominciano forte, dall’altra parte ne mette subito 5 Tagnani e si viaggia in parità prima dell’8-0 della Pallacanestro Titano nato dal canestro di Fusco e dalle triple di Raschi e Altavilla (18-10 all’8’). Montemarciano accorcia con un ottimo Pajola, ma è sul 24-19 che la gara gira un paio di volte in maniera clamorosa. Prima col break di 12-0 di Montemarciano (24-31 al 15’), poi col nuovo ribaltone Titans, un 10-2 che manda il match sul 34-33 a 1’30” dalla sirena di metà gara. Il finale di tempo però è tutto marchigiano, con Curzi e Maggiotto a rispondere alla tripla di Liberti (37-41).



Nel terzo periodo Montemarciano sale per la prima volta nel match a +10 (42-52), ma i biancazzurri non hanno nessuna voglia di mollare. Macina infila una gran conclusione dall’arco a fine periodo, replica a inizio quarto parziale e Gamberini mette il canestro del -1 che rimette tutto in ballo (54-55 a 6’ dalla fine del match). Si segna pochissimo, ma Montemarciano riprende il pallino in mano ancora con Maggiotto, che infila una tripla incredibile in transizione per il +7 (56-63 a -3’21”). I Titans ci provano, ma non si riavvicinano mai a meno di 6 punti di distacco. Montemarciano vince ed è in C Gold.



Il tabellino



PALL. TITANO – MONTEMARCIANO 60-69

TITANO: Gamberini 14, Altavilla 3, Marcattili, Macina 11, Dini 6, Raschi 15, Fornaciari 2, Liberti 5, Grandi, Fusco 4. All.: Porcarelli.

MONTEMARCIANO: Tagnani 5, L. Savelli 8, Schiavoni 3, F. Savelli 11, Mosca, Pennacchioni, Pajola 15, Papini, Maiolatesi 4, Curzi 4, Maggiotto 19. All.: Castracani.

Parziali: 19-14, 37-41, 49-55, 60-69.