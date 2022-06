Basket B, coach Ferrari: 'Risultato importante. Ora testa a martedì'

Sport

Rimini

| 06:04 - 13 Giugno 2022

Coach Mattia Ferrari a fine partita ha commentato così oò successo della sua squadra a Roseto degli Abruzzi: "I particolari hanno fatto la differenza così come le giocate dei singoli e la lucidità: Tassinari è stato molto bravo sul pick'n'roll a trovare sia giocatori in area che tiratori sul perimetro.



La partita è stata decisa dagli episodi, dobbiamo essere molto contenti perchè finora il PalaMaggetti era stato espugnato una sola volta; abbiamo fatto un risultato molto importante che però non cambia il valore assoluto della serie o le possibilità che avevano le due squadre prima di questa partita.



Le serie playoff sono fatte di tanti episodi singoli, ogni volta può cambiare qualcosa quindi ci teniamo stretti questa vittoria, sono contentissimo perchè come dico sempre l'unica cosa che conta nei playoff è vincere.



Stasera andiamo a letto contenti, però la serie contro Faenza spero ci abbia insegnato qualcosa perchè dopo una brillante Gara 1 abbiamo perso male Gara 2: se avremo lo stesso atteggiamento contro Roseto, che è squadra migliore di Faenza, sicuramente non ne usciremo in maniera positiva.



Per ora ci teniamo quanto di buono abbiamo fatto, iniziamo a pensare a come presentare il meglio possibile la squadra martedì sera”.